Зеленський: Укріплення будуть за пару місяців, на гарячих напрямках вже 92-98% готово

Що ближче до них – то швидше йде робота з будівництва, пояснив він

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

"За пару місяців" будуть завершені роботи з будівництва трьох ліній укріплень, на гарячих напрямках фронту вже 92-98% виконаних робіт. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, перебуваючи у Чернігівській області.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, "за пару місяців" будуть завершені роботи з будівництва трьох ліній укріплень уздовж кордону та лінії фронту, проте на "гарячих напрямках" вже 92-98% виконаних робіт.

Президент зазначив, що навіть на Чернігівщині, де немає бойових дій, будується три лінії – якість та підхід до всіх ліній оборони незалежно до напрямку є однаковим, і застосовуються однакові стандарти.

Зеленський зазначив, що терміни здачі виконаних робіт теж "приблизно однакові", але що ближче до гарячих напрямків – то швидше йде робота з будівництва.

Він акцентував, що Чернігівський напрямок є стратегічним для України.

"Ми у 30-35 км від відповідно Росії й Білорусії – це таке перехрестя. Ми розуміємо, чому обрані такі точки, розуміємо як росіяни входили, які були дороги, які напрямки. Тобто підготовано [укріплення] не просто так, все це прораховано дуже ретельно", – підсумував він.

Дивіться також: На кордоні з Білоруссю в межах Житомирщини зводять додаткові укріплення – відео

11 березня на Ставці верховного головнокомандувача обговорювали будівництво фортифікацій. Президент Володимир Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 кілометрів.

13 березня голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що триває будівництво укріплень на півночі Рівненщини, яка межує з Білоруссю.

19 березня в ЗСУ заявили про цілодобове будівництво фортифікаційних споруд на загрозливих напрямках.

Читайте також: Командир Вовків Да Вінчі: Маємо готуватися до оборони, щоб не плакати наприкінці літа