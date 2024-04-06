Зеленський: Укріплення будуть за пару місяців, на гарячих напрямках вже 92-98% готово
"За пару місяців" будуть завершені роботи з будівництва трьох ліній укріплень, на гарячих напрямках фронту вже 92-98% виконаних робіт. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, перебуваючи у Чернігівській області.
За його словами, "за пару місяців" будуть завершені роботи з будівництва трьох ліній укріплень уздовж кордону та лінії фронту, проте на "гарячих напрямках" вже 92-98% виконаних робіт.
Президент зазначив, що навіть на Чернігівщині, де немає бойових дій, будується три лінії – якість та підхід до всіх ліній оборони незалежно до напрямку є однаковим, і застосовуються однакові стандарти.
Зеленський зазначив, що терміни здачі виконаних робіт теж "приблизно однакові", але що ближче до гарячих напрямків – то швидше йде робота з будівництва.
Він акцентував, що Чернігівський напрямок є стратегічним для України.
"Ми у 30-35 км від відповідно Росії й Білорусії – це таке перехрестя. Ми розуміємо, чому обрані такі точки, розуміємо як росіяни входили, які були дороги, які напрямки. Тобто підготовано [укріплення] не просто так, все це прораховано дуже ретельно", – підсумував він.
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