Зеленский: Укрепления будут через пару месяцев, на горячих направлениях уже 92-98% готово

Чем ближе к ним – тем быстрее идет работа по строительству, пояснил он

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

"Через пару месяцев" будут завершены работы по строительству трех линий укреплений, на горячих направлениях фронта уже 92-98% выполненных работ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону, находясь в Черниговской области.

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По его словам, "через пару месяцев" будут завершены работы по строительству трех линий укреплений вдоль границы и линии фронта, однако на "горячих направлениях" уже 92-98% выполненных работ.

Президент отметил, что даже на Черниговщине, где нет боевых действий, строится три линии – качество и подход ко всем линиям обороны в независимости от направления одинаковы, и применяются одинаковые стандарты.

Зеленский отметил, что сроки сдачи выполненных работ тоже "приблизительно одинаковые", но чем ближе к горячим направлениям – тем быстрее идет работа по строительству.

Он акцентировал, что Черниговское направление является стратегическим для Украины.

"Мы в 30-35 км от соответственно России и Белоруссии – это такой перекресток. Мы понимаем, почему выбраны такие точки, понимаем как россияне входили, какие были дороги, какие направления. То есть подготовлено [укрепления] не просто так, все это просчитано очень тщательно", – подытожил он.

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11 марта на Ставке верховного главнокомандующего обсуждали строительство фортификаций. Президент Владимир Зеленский заявил, что задача – построить три полосы обороны протяженностью 2000 километров.

13 марта глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что продолжается строительство укреплений на севере Ровенской области, граничащей с Беларусью.

19 марта в ВСУ заявили о круглосуточном строительстве фортификационных сооружений на угрожающих направлениях.

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