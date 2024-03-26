На участке украинско-беларуской границы в Житомирской области возводят дополнительные фортификационные сооружения. Об этом сообщил глава Житомирской обладминистрации Виталий Бунечко.

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По его словам, развитие глубокоэшелонированной системы обороны на границе Житомирской области с Беларусью продолжается с 2022 года. Уже построены долговременные огневые позиции из армированного железобетона и установлены инженерные заграждения: противотанковые рвы, минные поля, "зубы дракона".

Он отметил, что сейчас идет возведение дополнительных фортификационных сооружений для защиты границы.

"Несмотря на переменчивую погоду, строители не прекращают копать рвы и коммуникационные переходы, устанавливать бетонные сооружения для защиты воинов Вооруженных Сил Украины", — добавил Бунечко.

11 марта на Ставке верховного главнокомандующего обсуждали строительство фортификаций. Президент Владимир Зеленский заявил, что задача – построить три полосы обороны протяженностью 2000 километров.

13 марта председатель Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что продолжается строительство укреплений на севере Ровенской области, граничащей с Беларусью.

19 марта в ВСУ заявили о круглосуточном строительстве фортификационных сооружений на угрожающих направлениях.

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