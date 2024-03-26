На ділянці українсько-білоруського кордону в межах Житомирщини зводять додаткові фортифікаційні споруди. Про це повідомив очільник Житомирської обладміністрації Віталій Бунечко.

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За його словами, розбудова глибокоешелонованої системи оборони на кордоні Житомирщини з Білоруссю триває з 2022 року. Вже побудовані довготривалі вогневі позиції з армованого залізобетону та встановлено інженерні загородження: протитанкові рови, мінні поля, "зуби дракона".

Він зазначив, що зараз триває зведення додаткових фортифікаційних споруд для захисту кордону.

"Попри мінливу погоду будівельники не припиняють копати рови та ходи сполучення, встановлювати бетонні споруди для захисту воїнів Збройних сил України", – додав Бунечко.

11 березня на Ставці верховного головнокомандувача обговорювали будівництво фортифікацій. Президент Володимир Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 кілометрів.

13 березня голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що триває будівництво укріплень на півночі Рівненщини, яка межує з Білоруссю.

19 березня в ЗСУ заявили про цілодобове будівництво фортифікаційних споруд на загрозливих напрямках.

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