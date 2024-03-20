Командир Вовків Да Вінчі: Маємо готуватися до оборони, щоб не плакати наприкінці літа

Сергій Філімонов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У Силах оборони сьогодні є багато проблем – від нестачі людей і проблем в командуванні до фортифікацій. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив командир окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

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У Філімонова запитали, в чому найбільше проявляються проблеми в українській армії.

"У всьому. У людях, у підході. Є проблеми в командуванні: як на рівні командирів батальйонів, так і на рівні командирів бригад. Багато проблем, про які я можу говорити – і ті, про які не можу і не буду", – відповів він.

Командир каже, що можна проїхатись лінією фронту і запитати в людей, якою є перша, друга і третя лінії оборони.

"З цим, звичайно, є проблеми. Фортифікаційні споруди – перше, що ми маємо зараз робити, маємо готуватися до оборони, щоб не плакати наприкінці літа", – заявив він.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що в планах зараз — побудова трьох смуг оборони завдовжки 2000 кілометрів.

12 січня 2024 року командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що за останні місяці обладнання смуг оборони кордону у північній операційній зоні зросло на 63%.

29 лютого голова Запорізької ОВА голова Віктор Микита заявив, що закарпатські будівельники й інженери цілодобово працюють над оборонними спорудами попри постійні російські атаки.

На Донеччині військові інженери зводять оборонні споруди, враховуючи сучасні вимоги – траншеї роблять ширшими та вищими: 2 метри на майже метр, а зверху насипається півметровий бруствер.

13 березня голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що триває будівництво укріплень на півночі Рівненщини, яка межує з Білоруссю.

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