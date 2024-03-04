Укріплення ЗСУ. На Донеччині військові інженери роблять глибші та ширші траншеї: фото

У будівництві захисники використовують геотекстиль, сітку, дошку та бруси

Фото: АрміяInform

На Донеччині українські військові інженери зводять оборонні споруди, враховуючи сучасні вимоги, зокрема, траншеї роблять ширше і вище – 2 метри на майже метр, а зверху насипається півметровий бруствер. Про роботу захисників розповіла АрміяInform.

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Журналісти відвідали взводний опорний пункт на рубежі оборони операційної зони одного з оперативно-тактичних угруповань: там працюють винятково військові, оскільки надто близько до лінії боєзіткнення, і саме вони розуміють вимоги та особливості бойової роботи. Зведенням таких опорників займаються інженерні частини, пояснює ЗМІ.

"Враховуючи характер і реалії сучасної війни, траншеї роблять ширше і вище, щоб можна було спокійно розминутися в спорядженні, пронести пораненого на ношах", – пише АрміяInform.

Офіцер інженерних військ повідомив, що окопи стали робити вищими та ширшими: у глибину – два метри, у ширину – близько метра, а зверху насипають ще півметровий бруствер. Також у будівництві захисники використовують геотекстиль, сітку, дошку та бруси, зауважив він.

Для порівняння: за часів Другої світової норми глибини та ширини траншей становили 1,5 метра на 80 см, зазначив військовий.

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Інші нововведення у будівництві:

→ оскільки траншея йде зигзагом, кути укріплюються додатковими стовпцями та розпірками;

→ вогневі ланки обшивають деревʼяною дошкою;

→ обладнують виходи з плавними переходами висоти, щоб уникнути травмування під час швидких переміщень;

→ висота перекритої ділянки становить приблизно 2,3 метра, є потужний каркас, поперечні повздовжні балки, перекриття — два накати: накат — пів метра землі, другий накат — так само.

Усі ці укріплення маскуються – і в разі обстрілу можна швидко перейти у відповідні зони з вогневих ланок, зазначає ЗМІ.

Також, пише видання, на кожному вході-виході копають колодязь для збирання води, щоб вона не затікала у перекриту ділянку.

"Плюс роботи з деревом — швидкість, мінус — недовговічність (Потребує ремонту через 2 роки. — АрміяInform.). Над неперекритою частиною знизу і зверху робимо розпірки, для міцності конструкції та монтування антидронового захисту. В нашому підході ми врахували поради бойових піхотних командирів", — зазначили військові інженери.

Фото: АрміяInform

Фото: АрміяInform

Фото: АрміяInform

Фото: АрміяInform

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