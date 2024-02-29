"Як у Другу світову". ЗСУ розповіли про лінії оборони в районі Часового Яру біля Бахмута

Євлаш заявив, що мінування проводиться навіть у тилах, а навколо Часового Яру збудовано кілька рубежів оборони

Часів Яр (Фото: поліція Донецької області)

У районі Часового Яру збудовано кілька ліній оборони, які дозволять стримувати росіян протягом тривалого часу. Про фортифікації на Бахмутському напрямку розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net.

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За його словами, навколо Часового Яру встановлено "достатньо багато" інженерних фортифікацій та мінних загороджень різного типу.

"Це включає кілька рубежів оборони, які розташовані навколо міста. Які будуть стримувати противника і не давати просуватися вперед швидко. Більше того, вони досить надійно укріплені і для нашого особового складу, щоб зберегти життя та здоров'я хлопців, які виконують завдання на передньому краї", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що йдеться про десятки протитанкових та протипіхотних мінних полів, колючі дроти, дистанційне мінування, а також встановлення мін навіть у тилах.

"Крім того, обладнано до двох десятків взводних опорних пунктів. Обладнано бетонні вогневі споруди для довготривалої оборони, з яких можна вести вогонь. Це нагадує ДОТИ з Другої світової. Достатньо багато протитанкових ровів нарито, щоб важка техніка противника не могла вільно перетнути межу. Вона там має зупинятись, а піхота спішуватись. Це дає можливість активно завдавати по них ураження і знищувати техніку. А ворог уже зараз втрачає 60% техніки на під'їзді до позицій", — заявив військовий.

4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна ціль окупантів, їхнє завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області. 8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

На Бахмутському напрямку російська армія намагається зайняти рубіж по річці Сіверський Донець, говорив Євлаш 22 лютого.

Вранці 29 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що під Бахмутом провалилися дев'ять атак росіян у районах Іванівського та Кліщіївки.

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