Командир взводу 3 ОШБ: Після ТЦК під Бахмут не відправляють. Роботи в армії вистачить на всіх
Командир мінометного взводу 3 окремої штурмової бригади Роман "Герич" Герасименко заявив, що призовників не відправляють на фронт одразу після приходу до територіального центру комплектування (військкомат). Про це він сказав у проєкті "Станція Краматорськ".
За його словами, майбутнім мобілізованим необхідно займатися спортом і тренуватися.
"Фізуха – це, якщо може підтягнутися цивільна людина в цих умовах. Ну, можна, звичайно, якісь курси з медицини, піти в тир і навчитися стріляти. Але за фактом, фізуха – це база для цивільного", – сказав Герасименко.
Він зазначив, що робота в армії є абсолютно для всіх — це зварювальники, водії, кухарі, штабні працівники тощо.
Військовий наголосив, що росіяни вкидають фейки про те, що якщо людина приходить до ТЦК і одразу їде під Бахмут чи на іншу гарячу ділянку фронту.
- Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.
- Документ у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
- За словами заступника голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".
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