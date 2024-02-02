Командир взводу 3 ОШБ: Після ТЦК під Бахмут не відправляють. Роботи в армії вистачить на всіх

Герасименко заявив, що росіяни розганяють фейки про те, що після військкомату людей одразу відправляють на фронт

Роман "Герич" Герасименко (Фото: скриншот з відео)

Командир мінометного взводу 3 окремої штурмової бригади Роман "Герич" Герасименко заявив, що призовників не відправляють на фронт одразу після приходу до територіального центру комплектування (військкомат). Про це він сказав у проєкті "Станція Краматорськ".

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За його словами, майбутнім мобілізованим необхідно займатися спортом і тренуватися.

"Фізуха – це, якщо може підтягнутися цивільна людина в цих умовах. Ну, можна, звичайно, якісь курси з медицини, піти в тир і навчитися стріляти. Але за фактом, фізуха – це база для цивільного", – сказав Герасименко.

Він зазначив, що робота в армії є абсолютно для всіх — це зварювальники, водії, кухарі, штабні працівники тощо.

Військовий наголосив, що росіяни вкидають фейки про те, що якщо людина приходить до ТЦК і одразу їде під Бахмут чи на іншу гарячу ділянку фронту.

Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.

Документ у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

За словами заступника голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

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