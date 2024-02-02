Залужний: Держінституції в Україні не здатні покращити мобілізацію без непопулярних заходів

Залужний заявив, що Росія має істотну перевагу в мобілізаційному потенціалі

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив про необхідність непопулярних заходів для більш ефективної мобілізації. Про це він написав у колонці для CNN.

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За його словами, Росія має суттєву перевагу в мобілізаційному потенціалі.

Він зазначив, що однією із проблем є нездатність державних інституцій України покращити стан поповнення Сил оборони без непопулярних заходів.

Також воєначальник наголосив на недосконалості законодавства, яке регулює оборонно-промисловий комплекс.

"Часткова монополізація цієї галузі призводять до труднощів у виробництві вітчизняних боєприпасів, як наслідок – поглиблення залежності України від постачання союзників", – заявив Залужний.

Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.

Документ у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

За словами заступника голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

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