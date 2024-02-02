Залужный: Госинституции в Украине не способны улучшить мобилизацию без непопулярных мер
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил о необходимости непопулярных мер для более эффективной мобилизации. Об этом он написал в колонке для CNN.
По его словам, Россия обладает существенным превосходством в мобилизационном потенциале.
Он отметил, что одной из проблем является неспособность государственных институций Украины улучшить состояние пополнения Сил обороны без непопулярных мер.
Также военачальник указал на несовершенство законодательства, которое регулирует оборонно-промышленный комплекс.
"Частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие – углубление зависимости Украины от снабжения союзниками", — заявил Залужный.
- Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект по мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.
- Документ в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
- По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".
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