Залужный: Госинституции в Украине не способны улучшить мобилизацию без непопулярных мер

Залужный заявил, что у России есть существенное превосходство в мобилизационном потенциале

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил о необходимости непопулярных мер для более эффективной мобилизации. Об этом он написал в колонке для CNN.

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По его словам, Россия обладает существенным превосходством в мобилизационном потенциале.

Он отметил, что одной из проблем является неспособность государственных институций Украины улучшить состояние пополнения Сил обороны без непопулярных мер.

Также военачальник указал на несовершенство законодательства, которое регулирует оборонно-промышленный комплекс.

"Частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие – углубление зависимости Украины от снабжения союзниками", — заявил Залужный.

Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект по мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.

Документ в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

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