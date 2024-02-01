Законопроєкт про мобілізацію все ще містить сумнівні норми — заступник голови комітету Ради
Єгор Чернєв (Фото: Єгор Чернєв/Facebook)

З нового законопроєкту про мобілізацію за рекомендацією парламенту прибрали частину "суперечливих норм". Про це у коментарі LIGA.net заявив народний депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

За його словами, у новій редакції залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

Він зазначив, що документ містить багато правильних норм: терміни демобілізації, додаткові відпустки тощо, але все ще потребує доопрацювання.

"У наявному вигляді буде складно знайти під нього голоси у Раді. А нам потрібно, щоб мобілізація не була зірвана, адже держава сьогодні під величезною загрозою", — заявив Чернєв.

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