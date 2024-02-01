Законопроєкт про мобілізацію все ще містить сумнівні норми — заступник голови комітету Ради

Чернєв заявив, що частину "суперечливих норм" із законопроєкту про мобілізацію прибрали, але водночас там з'явилися нові

Єгор Чернєв (Фото: Єгор Чернєв/Facebook)

З нового законопроєкту про мобілізацію за рекомендацією парламенту прибрали частину "суперечливих норм". Про це у коментарі LIGA.net заявив народний депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у новій редакції залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

Він зазначив, що документ містить багато правильних норм: терміни демобілізації, додаткові відпустки тощо, але все ще потребує доопрацювання.

"У наявному вигляді буде складно знайти під нього голоси у Раді. А нам потрібно, щоб мобілізація не була зірвана, адже держава сьогодні під величезною загрозою", — заявив Чернєв.

Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.

Документ у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютно неправильними" випадки, коли військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) забирають чоловіків на вулицях силою.

Читайте також: "Скачемо по граблях". Кабмін пропонує нові правила мобілізації: що це і коли чекати