Законопроєкт про мобілізацію все ще містить сумнівні норми — заступник голови комітету Ради
З нового законопроєкту про мобілізацію за рекомендацією парламенту прибрали частину "суперечливих норм". Про це у коментарі LIGA.net заявив народний депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
За його словами, у новій редакції залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".
Він зазначив, що документ містить багато правильних норм: терміни демобілізації, додаткові відпустки тощо, але все ще потребує доопрацювання.
"У наявному вигляді буде складно знайти під нього голоси у Раді. А нам потрібно, щоб мобілізація не була зірвана, адже держава сьогодні під величезною загрозою", — заявив Чернєв.
- Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.
- Документ у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
- Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютно неправильними" випадки, коли військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) забирають чоловіків на вулицях силою.
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