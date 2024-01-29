Зеленський про силову мобілізацію: Неправильно, для цього і буде закон, потрібна цифровізація
Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютно неправильними" випадки, коли військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) забирають чоловіків силою на вулицях. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ARD.
За його словами, мобілізація має бути справедливою, але варто пам'ятати і про демобілізацію.
"Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм, але подяки від суспільства мало. Потрібно давати ротації, широкі відпустки, грошима все не закриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що хотів би "комплексний та справедливий" законопроєкт.
"Ніхто не говорить про популярність чи непопулярність рішення. Важливо, щоб військові та Міноборони справедливо вирішили це питання", — заявив президент.
Глава держави наголосив, що випадки пошуку призовників на вулицях із застосуванням сили "дуже неправильні".
"Вони не повинні це робити, тому я і попросив зробити законопроєкт, щоб такого не було. Є можливості цифровізації, ми можемо розв'язати це питання сучасно", – резюмував він.
- На пресконференції у грудні 2023 року президент Зеленський виступив проти мобілізації жінок та заявив, що готовий підписати закон про мобілізацію чоловіків з 25 років.
- 11 січня 2024 року нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання уряду. Потім уряд відкликав його.
- У той самий день міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.
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