Зеленський підтримав додаткову мобілізацію, але не 500 000 осіб

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армії потрібні нові люди. Він виступає за "розумний і справедливий" закон про мобілізацію

Володимир Зеленський (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Президент Володимир Зеленський підтримав ухвалення законопроєкту про мобілізацію, назвавши його питанням справедливості. При цьому він додав: кількість мобілізованих може бути меншою, ніж він називав раніше.

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"Перш за все – це питання справедливості. Бо є люди, які з першого дня на війні. І те, що вони не жаліються, не означає, що не має бути можливості їх замінити, їм відпочити – тим, хто відвоював усі ці найскладніші місяці. Я впевнений, що то були найскладніші місяці", – сказав він в інтерв'ю британському телеканалу

Якщо не вистачає людей на полі бою, держава зобов'язана дати військовим інструмент у вигляді мобілізації, сказав Зеленський.

Він наголосив: це не означає, що мобілізованих потрібно одразу кидати у бій – "бо це не м'ясо". Люди повинні отримати військовий вишкіл, достатнє забезпечення і визначений термін служби, сказав Зеленський.

"Закон про мобілізацію важливий – розумний і справедливий. Для військових це потрібно. Не можна сказати: ну, їм вистачить їх армії. Це нечесно, несправедливо. Вся історія про мобілізацію – це питання справедливості. Комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине. Справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде і наскільки", – сказав президент.

Він сказав, що Україна не має права на втому від війни, тому що "ми втратимо те, що маємо".

"Можна собі дозволити втомитись ввечері [після роботи], але зранку прийдеться захищати державу, боротись за неї, якщо ми хочемо її зберегти", – сказав президент.

Водночас Зеленський сказав, що мобілізація, ймовірно, буде меншою, ніж 500 000 осіб.

"Я поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінансий не походять від партнерів. Все це дає український бюджет", – додав він.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зараз він – на доопрацюванні.

Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.

11 січня міністр оборони Рустем Умєров сказав, що уже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій, але поки що її не вносили на розгляд.

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