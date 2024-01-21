Зеленский поддержал дополнительную мобилизацию, но не 500 000 человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армии нужны новые люди. Он выступает за "умный и справедливый" закон о мобилизации

Владимир Зеленский (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Президент Владимир Зеленский поддержал принятие законопроекта о мобилизации, назвав его вопросом справедливости. При этом он добавил: количество мобилизованных может быть меньше, чем он называл ранее.

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"Прежде всего – это вопрос справедливости. Потому что есть люди, которые с первого дня на войне. И то, что они не жалуются, не значит, что не должно быть возможности их заменить, им отдохнуть – тем, кто отвоевал все эти самые сложные месяцы. Я уверен, что это были самые сложные месяцы", — сказал он в интервью британскому телеканалу.

Если не хватает людей на поле боя, государство обязано предоставить военным инструмент в виде мобилизации, сказал Зеленский.

Он подчеркнул: это не значит, что мобилизованных нужно сразу бросать в бой – "потому что это не мясо". Люди должны получить военное обучение, достаточное обеспечение и определенный срок службы, сказал Зеленский.

"Закон о мобилизации важен – умный и справедливый. Для военных это нужно. Нельзя сказать: ну, им хватит их армии. Это нечестно, несправедливо. Вся история о мобилизации – это вопрос справедливости. Кому справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает. Справедливо, что человек должен знать, куда он идет и насколько", — сказал президент.

Он сказал, что Украина не имеет права на усталость от войны, потому что "мы потеряем то, что имеем".

"Можно себе позволить устать вечером [после работы], но утром придется защищать государство, бороться за него, если мы хотим его сохранить", — сказал президент.

В то же время Зеленский сказал, что мобилизация, вероятно, будет меньше 500 000 человек.

"Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона нужно мобилизовать. А третье, это деньги "И как бы кто ни относился, все эти финансы не происходят от партнеров. Все это дает украинский бюджет", — добавил он.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.

Основные замечания к законопроекту о мобилизации по словам спикера Руслана Стефанчука касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.

11 января министр обороны Рустем Умеров сказал, что уже готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений, но пока ее не вносили на рассмотрение.

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