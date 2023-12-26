Залужный о мобилизации 500 000 украинцев: Командование запроса на какие-то цифры не делало

"Военное командование запроса не делало запрос на мобилизацию именно определенного количества", – заявил он.

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал в эфире национального телемарафона заявление о необходимости мобилизации дополнительных 450 000-500 000 человек. Он заявил, что военное командование не делало запроса на мобилизацию определенного количества людей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Военное командование каким-то отдельным форматом непосредственно на Кабмин или Раду не делало запрос на мобилизацию именно определенного количества", – заявил он.

Залужный объяснил, что эту цифру военное командование сформировало на 2024 год. Она учитывает покрытие текущего некомплекта, который возник, формирования новых воинских частей, а также прогнозирование потерь среди украинских бойцов в течение следующего года.

"Озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей я не могу, это военная тайна", – сказал он.

19 декабря 2023 года президент Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000-500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

Тогда же он выступил против мобилизации женщин и заявил, что готов подписать закон о призыве мужчин с 25 лет.

Читайте также: Данилов о призыве еще 500 000 украинцев: Это не вопрос "сегодня – не сегодня"