Данилов о призыве еще 500 000 украинцев: Это не вопрос "сегодня – не сегодня"

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net/ Валентина Полищук)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что, вероятно, скоро Украине нужно будет привлечь определенное количество граждан для защиты страны, но дал понять, что вопрос мобилизации еще 500 000 – это не о краткосрочной перспективе. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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Секретарь СНБО заявил, что на последних четырех заседаниях Ставки верховного главнокомандующего поднимался вопрос о мобилизации "определенного количества" украинцев. Президент Владимир Зеленский, по словам Данилова, каждый раз подчеркивал на "справедливости в этом вопросе".

"Президент нашей страны говорит о справедливости для того, чтобы у нас не было явлений, когда одни защищают страну, а другие находятся в других точках планеты, отдыхают на курортах. В том числе представители власти. В этом случае 100% на том, на чем настаивает президент, – это справедливость", – рассказал он.

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Данилов отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ совместно предлагают "свое видение" [о необходимости мобилизовать еще 500 000 граждан], однако окончательное решение должны принять депутаты Верховной Рады.

"Непростая дискуссия. Цифры, которые называют сегодня, действительно нужны, по мнению наших военных. Однако речь идет не о ситуации "сегодня – не сегодня", а о том, что за определенный период времени, скорее всего, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество граждан для защиты нашей страны", – отметил Данилов.

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Секретарь СНБО заявил, что у мобилизованных "должна быть подготовка, а также украинцы должны понимать, на какие сроки они идут, когда у них будут отпуска и ротации".

"Об этом есть дискуссии на Ставке, и я подчеркиваю, что в ближайшее время мы найдем ответ на этот вопрос", – заверил он.

19 декабря 2023 года Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000-500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

Тогда же он выступил против мобилизации женщин и заявил, что готов подписать закон о призыве мужчин с 25 лет.

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