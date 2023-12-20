"Немає розуміння того, що відбуватиметься надалі": Клімкін про рішення щодо демобілізації

Під час великої розмови із Зеркаль, Портниковим та Клімкіним ексміністр закордонних справ заявив, що українська влада поки не має визначеності щодо питання демобілізації

Павло Клімкін (Фото: скриншот з відео LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін прокоментував питання щодо проблематики рішення стосовно демобілізації з електоральної точки зору. Він зазначив, що наразі у влади немає розуміння та визначеності того, що відбуватиметься далі. Таку думку Клімкін висловив у етері LIGA Talk.

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На питання журналіста LIGA.net про причини відсутності напрацьованих рішень щодо мобілізації та демобілізації ексміністр закордонних справ відповів, що "немає не те що визначеності, а взагалі розуміння того, що відбуватиметься надалі". Клімкін зауважив, що від цього рішення залежить військовий та безпековий контексти.

За його словами, наразі у суспільстві є дискусія, яка "фундаментально відрізняється за змістом та атмосферою від того, що було рік чи півтора року тому".

"Наприклад, зараз в соціальних мережах абсолютно реальною є дискусія — "яка ціна звільнення території". Яка ціна в сенсі того, що найбільш критичні та важливі – це людське життя і здоров'я", – наголосив він.

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Він зауважив, що багато хто з українців обурюється, коли "на Заході починаються розмови про стратегію". За словами Клімкіна, чіткий план війни намалювати не можна, однак потрібно розуміти, якими будуть стратегія, результати та "який результат ми очікуємо".

"Тому сам характер дискусії в суспільстві стосовно цього фундаментально змінився, й відповідь на це так чи інакше треба буде знайти", – зазначив Клімкін.

Це стосується в ширшому сенсі того, як підтримувати ЗСУ, які Збройні Сили потрібні Україні для наступного етапу війни, сказав він.

За словами ексміністра закордонних справ, в Україні тривалий час "майже не дискутували про військові питання", а якщо дискутували, то щодо ресурсів.

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Він зазначив, що наразі багато західних і військових експертів дивляться на реальні дані й розповідають про те, як воно буде, базуючись, наприклад, на супутникових знімках.

"Це абсолютно інше сприйняття — і всередині, і ззовні. Це частина однієї дуже великої картини, просто емоційно дуже навантажено", – додав Клімкін.

Раніше президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб.

22 листопада 2023 року голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар Ради національної безпеки й оборони Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав Шмигалю.

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