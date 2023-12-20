"Нет понимания того, что будет дальше": Климкин о решении по демобилизации
Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин прокомментировал вопрос о проблематике решения о демобилизации с электоральной точки зрения. Он отметил, что сейчас у власти нет понимания и определенности того, что будет происходить дальше. Такое мнение Климкин высказал в эфире LIGA Talk.
На вопрос журналиста LIGA.net о причинах отсутствия наработанных решений по мобилизации и демобилизации экс-министр иностранных дел ответил, что "нет не то, что определенности, а вообще понимания того, что будет происходить в дальнейшем". Климкин отметил, что от этого решения зависит военный контекст и контекст безопасности.
По его словам, сейчас в обществе есть дискуссия, которая "фундаментально отличается по содержанию и атмосфере от того, что было год или полтора года назад".
"Например, сейчас в социальных сетях абсолютно реальной является дискуссия "какая цена освобождения территории". Какая цена в смысле того, что наиболее критические и важные – это человеческая жизнь и здоровье", – подчеркнул он.
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Он отметил, что многие из украинцев возмущаются, когда "на Западе начинаются разговоры о стратегии". По словам Климкина, четкий план войны нарисовать нельзя, однако нужно понимать, какой будет стратегия, результаты и, "какой результат мы ожидаем".
"Поэтому сам характер дискуссии в обществе относительно этого фундаментально изменился, и ответ на это так или иначе надо будет найти", – отметил Климкин.
Это касается в более широком смысле того, как поддерживать ВСУ, какие Вооруженные Силы нужны Украине для следующего этапа войны, сказал он.
По словам экс-министра иностранных дел, в Украине долгое время "почти не дискутировали о военных вопросах", а если дискутировали, то относительно ресурсов.
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Он отметил, что сейчас многие западные и военные эксперты смотрят на реальные данные и рассказывают о том, как оно будет, основываясь, например, на спутниковых снимках.
"Это совершенно другое восприятие и внутри и снаружи. Это часть одной очень большой картины, просто эмоционально очень нагружено", – добавил Климкин.
Ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000-500 000 человек.
- 22 ноября 2023 года председатель фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.
- 24 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.
- В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.
- 7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал Шмыгалю.
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