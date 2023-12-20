"Потрібна нова стратегія стримування РФ": Клімкін розповів, чому Захід боїться перемоги Росії

Під час великої розмови із Зеркаль, Портниковим та Клімкіним ексміністр закордонних справ розповів про страхи Заходу

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net/ Валентина Поліщук)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін прокоментував страх Заходу перед імовірною перемогою Росії та заявив, що наразі Європа не знає ні що робити з РФ, яка виграє, ні яка програє. Про це він розповів у новому форматі Ліга Talk на YouTube-каналі LIGA.net.

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На питання журналіста LIGA.net щодо доволі поширеного наративу серед західних лідерів та ЗМІ про те, що Україні не дають ресурси для перемоги, а лише для підтримування статусу-кво, тому що Захід не знає, що робити з Росією, яка програє, Клімкін наголосив, що "Захід не знає, що робити з Росією, яка виграє, Захід не знає, що робити з Росією, яка програє".

"Захід розуміє, що потрібно змінити модель і стратегію стримування. Вона має бути проти Росії, оскільки ніякого консенсусу повернутися до попередньої моделі якоїсь взаємодії, яка існує з 1967 року та пов'язана німецькою ментальність вже немає", – сказав він.

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Ексміністр закордонних справ зазначив, що наразі в Європі ніхто не знає, як побудувати нову модель проти Росії, а також не знає, що ця модель означатиме для НАТО.

"Майбутня модель стримування Росії й взагалі умовно європейська модель безпеки буде проти Росії – це питання активно обговорюється. Але поки що, за своїм, може я не знаю чогось глибоко конфіденційного, але я не бачу якоїсь спільної логіки, не те що консенсусу, стосовно того, а яка вона – майбутня модель безпеки?", – зауважив Клімкін.

Він розповів, що зараз на Заході домінує думка й позиція щодо слідкування за подіями, які відбуваються навколо, а опісля вже вирішення, як діяти далі, однак у США позиція інша.

І поки що домінує думка "а подивімося навколо, подивимось на події, а потім вирішимо, а що ж нам робити далі". Американці не такі, вони прекрасно розуміють, що світ швидко змінюється і в цьому світі є китайці й потрібно знайти відповіді на те, чим буде Китай в майбутньому, чим буде Індія в майбутньому і не тільки", – зауважив ексміністр закордонних справ.

Політик додав, що поки американці шукають відповідь на ці питання, європейці намагаються дивитися на них і питати, де їхнє місце в цій відповіді.

"І, коли вони не бачать ні відповіді, ні свого місця, вони починають втрачатися і це ні в якому разі не намагання критикувати", – додав Клімкін.

У грудні проукраїнські республіканці розробили та випустили 28-сторінковий звіт, який є своєрідним "планом для перемоги України". Зокрема, автори документа наполягають на швидких постачаннях зброї в Україну, посиленні санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна тощо.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

4 грудня директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

5 грудня лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер оголосив перше процедурне голосування щодо нового пакету допомоги Україні.

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