Держдеп: Мета США – перемога України, тобто повернення своєї території

"Наша позиція дуже зрозуміла: Україна має повернути собі свою територію", – каже представник відомства

Деніел Сайзек (Скриншот з відео)

Метою США є те, щоб підтримки держави та європейських партнерів було достатньо для перемоги України – повернення своєї території. Про це заявив офіційний представник Держдепу США Деніел Сайзек в інтерв'ю РБК-Україна.

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Журналіст запитав, чи готові США "стільки, скільки буде потрібно" надавати Україні ресурси, котрих буде достатньо для перемоги над РФ, а не тільки лише для її стримування.

"Адміністрація президента Байдена обговорює це питання постійно із партнерами у Європі. Бо мета США у тому, щоб підтримки від нас та європейських партнерів було б достатньо, щоб Україна перемогла. А що означає перемогти? Наша позиція дуже зрозуміла: Україна має повернути собі свою територію. І США вважають, що Україна має вирішувати, як вести свою самооборону і як вести будь-які можливі переговори з Росією, коли Україна вважатиме, що настав правильний час. Як ми бачили, контрнаступ був дуже важким", – сказав він.

Він зазначив, що українські військові діяли "дуже мужньо", а оборона дається легше. За його словами, США розуміє, що жодне просте рішення, врегулювання не означатиме, що лінія фронту залишиться там, де є сьогодні.

"США не думають, що це те, що має бути. І тому уряд США працює щодня і намагається якнайбільше підтримувати Україну самому, і з партнерством з боку європейців", – пояснив він.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

4 грудня директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

5 грудня лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер оголосив перше процедурне голосування щодо нового пакету допомоги Україні.

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