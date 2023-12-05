Госдеп: Цель США – победа Украины, то есть возвращение своей территории

Дэниел Сайзек (Скриншот с видео)

Целью США является то, чтобы поддержки государства и европейских партнеров было достаточно для победы Украины – возвращения своей территории. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Дэниел Сайзек в интервью РБК-Украина.

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Журналист спросил, готовы ли США "столько, сколько потребуется" предоставлять Украине ресурсы, которых будет достаточно для победы над РФ, а не только для ее сдерживания.

"Администрация президента Байдена обсуждает этот вопрос постоянно с партнерами в Европе. Потому что цель США, чтобы поддержки от нас и европейских партнеров было бы достаточно, чтобы Украина победила. А что значит победить? Наша позиция очень ясна: Украина должна вернуть себе свою территорию. И США считают, что Украина должна решать, как вести свою самооборону и как вести любые возможные переговоры с Россией, когда Украина сочтет, что наступило правильное время. Как мы видели, контрнаступление было очень тяжелым", – сказал он.

Он отметил, что украинские военные действовали "очень мужественно", а оборона дается легче. По его словам, США понимает, что ни одно простое решение, урегулирование не будет означать, что линия фронта останется там же, где находится сегодня.

"США не думают, что это то, что должно быть. И потому правительство США работает ежедневно и пытается как можно больше поддерживать Украину самому, и с партнерством со стороны европейцев", – пояснил он.