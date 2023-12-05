У Сенаті США призначили голосування за нову допомогу Україні. Запросили виступити Зеленського

Президента Володимира Зеленського запросили виступити перед сенаторами, щоб описати проблеми, з якими стикається Україна

Чак Шумер (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер оголосив перше процедурне голосування щодо нового пакету допомоги Україні. Про це повідомляє видання The Hill.

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Йдеться про пакет на $106 млрд, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю, країнам Індо-Тихоокеанського регіону та гуманітарну допомогу сектору Гази.

Зазначається, що голосування має відбутися цього тижня. За словами Шумера, в України закінчуються ресурси для війни, а тому необхідно діяти швидше.

"Я закликаю кожного сенатора замислитися, де ми перебуваємо на цей момент історії. Національна безпека є під загрозою у всьому світі — у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це може визначити траєкторію демократії на довгі роки вперед. Ми живемо в історичний момент", — сказав сенатор.

Hill наголошує, що законопроєкт навряд чи буде схвалений одразу через політичні розбіжності демократів та республіканців щодо безпеки кордонів США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, голова Пентагону Ллойд Остін та директор національної розвідки Авріл Хейнс 5 грудня проведуть засекречений брифінг щодо ситуації в Україні для сенаторів.

Шумер заявив, що Білий дім також запросив президента Володимира Зеленського звернутися до законодавців відеозв'язком, щоб описати ситуацію в Україні.

Раніше директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

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