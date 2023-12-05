Білий дім: США припинять постачати зброю Україні, якщо закінчаться гроші. Це буде перемогою Путіна

Салліван заявив, що якщо не буде фінансування для постачання зброї Україні, то це дозволить Путіну перемогти

Джейк Салліван (Фото: EPA/Samuel Corum)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що його країна не зможе постачати зброю Україні без нового пакета допомоги від Конгресу. Про це він повідомив на брифінгу у Білому домі.

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За його словами, Конгрес має діяти зараз, щоб схвалити нову допомогу Україні, щоб вона могла продовжувати протистояти агресії Росії.

"Я вважаю, що будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить перемогу Путіна. Не можна ігнорувати уроки, які ми зробили з історії. Це дозволить Путіну перемогти", — сказав Салліван.

Він зазначив, що потрібна двопартійна підтримка України у Конгресі.

"Неможливо обійти просту арифметику, що якщо немає фінансування для постачання зброї Україні, ми просто не в змозі продовжувати постачати зброю Україні", – заявив чиновник.

Раніше директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

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