Білий дім: США припинять постачати зброю Україні, якщо закінчаться гроші. Це буде перемогою Путіна
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що його країна не зможе постачати зброю Україні без нового пакета допомоги від Конгресу. Про це він повідомив на брифінгу у Білому домі.
За його словами, Конгрес має діяти зараз, щоб схвалити нову допомогу Україні, щоб вона могла продовжувати протистояти агресії Росії.
"Я вважаю, що будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить перемогу Путіна. Не можна ігнорувати уроки, які ми зробили з історії. Це дозволить Путіну перемогти", — сказав Салліван.
Він зазначив, що потрібна двопартійна підтримка України у Конгресі.
"Неможливо обійти просту арифметику, що якщо немає фінансування для постачання зброї Україні, ми просто не в змозі продовжувати постачати зброю Україні", – заявив чиновник.
Раніше директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
- За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.
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