Спікер Палати Джонсон: Україна — пріоритет США. Впевнений, ухвалимо нову допомогу до Різдва

Спікер Палати представників США Майк Джонсон назвав допомогу Україні "головним пріоритетом" своєї країни. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Сарасоті, штат Флорида, яке транслював канал WFLA.

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За його словами, він "впевнений та оптимістичний", що Конгрес США зможе виділити пакети допомоги Ізраїлю та Україні до Різдва, за умови, що законодавці зможуть прив'язати це до питання безпеки американського кордону.

"Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити – довести це до кінця", – заявив Джонсон.

Він зазначив, що існує почуття терміновості у допомозі для Ізраїлю та України, а члени Конгресу ведуть багато "вдумливих" переговорів.

"Допомога Ізраїлю є головним пріоритетом для США, а допомога Україні — ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну крокувати Європою, і ми розуміємо необхідність надання там допомоги. Ми сказали, що якщо Україні потрібна додаткова допомога, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, ми маємо також працювати над зміною нашої власної прикордонної політики", – сказав політик.

Наприкінці жовтня 2023 року глава Пентагону Остін запросив $44 млрд на підтримку України: на що вони підуть.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

Військова допомога Україні. Лідери Конгресу США хочуть ухвалити пакет до Різдва — NBC News.

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