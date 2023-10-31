Остін просить про додаткові $44 млрд на підтримку України: на що вони підуть
Глава Пентагону Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті США заявив, що просить Конгрес про виділення додаткових $44,4 млрд на підтримку України.
Міністра оборони США попросили детальніше розповісти про додатковий запит на підтримку України.
"Ми просимо $44,4 млрд на підтримку України", – сказав він, додавши, що $18 млрд підуть на те, щоб США змогли поповнити власні запаси зброї.
За його словами, запит включає також $12 млрд на ініціативу з допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative) для прямої закупівлі ключових озброєнь для України, $18 млрд для поповнення запасів озброєнь Міноборони США, переданих Україні, $10,7 млрд на кібербезпеку і підтримку у сфері розвідки.
Також Остін додав, якщо Вашингтон виключить Україну з пакета допомоги на $106 млрд, російський диктатор Володимир Путін може досягти успіху.
"Якщо ми зараз виб'ємо ґрунт з-під їхніх ніг (українців. – Ред.), Путін стане сильнішим, і він досягне успіху в тому, що хоче зробити. Ми маємо працювати таким чином, аби терор та вороги демократії не змогли перемогти", – сказав Остін.
Раніше журналісти Reuters повідомляли, що глава Пентагону та держсекретар США Ентоні Блінкен проситимуть Конгрес схвалити спільний пакет на $106 млрд для підтримки України, Ізраїлю та безпеки кордонів Сполучених Штатів.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть кошти.
- Сьогодні зранку новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України.
Читайте також: Блінкен про важливість допомоги Україні та Ізраїлю: Ці війни пов'язані на відносинах РФ та Ірану
Коментарі