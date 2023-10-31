Остін просить про додаткові $44 млрд на підтримку України: на що вони підуть

Глава Пентагону Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті США заявив, що просить Конгрес про виділення додаткових $44,4 млрд на підтримку України.

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Міністра оборони США попросили детальніше розповісти про додатковий запит на підтримку України.

"Ми просимо $44,4 млрд на підтримку України", – сказав він, додавши, що $18 млрд підуть на те, щоб США змогли поповнити власні запаси зброї.

За його словами, запит включає також $12 млрд на ініціативу з допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative) для прямої закупівлі ключових озброєнь для України, $18 млрд для поповнення запасів озброєнь Міноборони США, переданих Україні, $10,7 млрд на кібербезпеку і підтримку у сфері розвідки.

Також Остін додав, якщо Вашингтон виключить Україну з пакета допомоги на $106 млрд, російський диктатор Володимир Путін може досягти успіху.

"Якщо ми зараз виб'ємо ґрунт з-під їхніх ніг (українців. – Ред.), Путін стане сильнішим, і він досягне успіху в тому, що хоче зробити. Ми маємо працювати таким чином, аби терор та вороги демократії не змогли перемогти", – сказав Остін.

Раніше журналісти Reuters повідомляли, що глава Пентагону та держсекретар США Ентоні Блінкен проситимуть Конгрес схвалити спільний пакет на $106 млрд для підтримки України, Ізраїлю та безпеки кордонів Сполучених Штатів.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть кошти.

Сьогодні зранку новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України.

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