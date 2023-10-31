Новий спікер Палати Джонсон вніс законопроєкт про окрему допомогу Ізраїлю. Без України

Спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України, про що просив президент США Джо Байден. Про це повідомляє Bloomberg.

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У новому пакеті не враховується гуманітарна допомога цивільним в Ізраїлі та секторі Гази.

План Джонсона сплачує допомогу Ізраїлю за рахунок скорочення підписаного Байденом закону про скорочення інфляції.

Зазначається, що таке рішення створює прецедент, оскільки Конгрес США зазвичай не скорочує інших програм для покриття надзвичайних витрат.

Джонсон обговорював цей пакет із Байденом минулого тижня.

Увечері 25 жовтня Джонсона було обрано спікером Палати, його підтримали 220 конгресменів. Його привітав президент США Байден та нагадав про важливість продовження допомоги Україні.

У той же день новообраний спікер Палати представників заявив, що хоче підзвітності допомоги Україні для її продовження.

Секретар РНБО Данілов сказав, що це "природно", і пообіцяв надавати США всю необхідну їм інформацію.

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