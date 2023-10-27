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США не допустять перемоги Путіна, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем – Джонсон

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27.10.2023, 10:58
США не допустять перемоги Путіна, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем – Джонсон - Фото
Майк Джонсон (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що його країна не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань. Його цитує Bloomberg.

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все зупиниться", – сказав він.

Джонсон зазначив, що у США є побоювання щодо того, що перемога Росії над Україною може підштовхнути Китай до вторгнення у самоврядний Тайвань.

Республіканець додав, що США так чи інакше не покинуть Україну, однак ще раз наголосив на тому, що Вашингтон вимагатиме від Києва підзвітності.

Раніше Джонсон заявляв, що фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю треба розглядати окремо, а не одним пакетом, як пропонувалося раніше.

  • Увечері 25 жовтня Джонсона було обрано спікером Палати, його підтримали 220 конгресменів. Його привітав президент США Байден та нагадав про важливість продовження допомоги Україні.
  • Того самого дня новообраний спікер Палати представників заявив, що хоче підзвітності допомоги Україні для її продовження. Секретар РНБО Данілов сказав, що це "природно", та пообіцяв надавати США всю необхідну їм інформацію.

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Мілана Головань
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