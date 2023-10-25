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Байден привітав трампіста Джонсона: нагадав про необхідність надати допомогу Україні

Этот материал также доступен на русском
25.10.2023, 23:52
Байден привітав трампіста Джонсона: нагадав про необхідність надати допомогу Україні - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден привітав республіканця з Луїзіани Майка Джонсона із обранням на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Американський лідер закликав Джонсона підтримати у Конгресі додаткове фінансування, зокрема для України та Ізраїлю. Заяву Байдена опубліковано на сайті Білого дому.

"Як я сказав, коли почався цей процес, хто б не став спікером, я намагатимуся сумлінно працювати з ним від імені американського народу", – заявив Байден.

За словами президента США, американці "ясно дали зрозуміти" – очікують, що республіканці в Палаті представників працюватимуть з ним та з демократами в Сенаті – для захисту інтересів національної безпеки та розвитку економіки для середнього класу.

Він заявив, що поки республіканці в Палаті представників витратили останні 22 дні, визначаючи, хто стане спікером, він працював над цими питаннями та запропонував "історичний пакет" додаткового фінансування, "який просуває наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, захищає наш кордон та інвестує в американську економіку".

Байден також заявив про необхідність "діяти швидко", щоб уникнути шатдауну.

Як повідомляє Bloomberg, хоча раніше Джонсон скептично ставився до надання військової допомоги Україні, "він заявив, що відкритий для переговорів щодо прохання Байдена про додаткове фінансування для допомоги в контрнаступі країни проти Росії".

Читайте також: Байден: Україна та Ізраїль можуть здаватися далекими, але диктатори мають заплатити

Оксана Житнюк
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Джо БайденКонгрес СШАпалата представниківМайк Джонсон

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