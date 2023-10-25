Байден поздравил трамписта Джонсона: напомнил о необходимости выделить помощь Украине

Президент США Джо Байден поздравил республиканца из Луизианы Майка Джонсона с избранием на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Американский лидер призвал Джонсона поддержать в Конгрессе дополнительное финансирование, в том числе для Украины и Израиля. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

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"Как я сказал, когда начался этот процесс, кто бы не стал спикером, я буду стараться добросовестно работать с ним от имени американского народа", – заявил Байден.

По словам президента США, американцы "ясно дали понять" – ожидают, что республиканцы в Палате представителей будут работать с ним и с демократами в Сенате – для защиты интересов национальной безопасности и развития экономики для среднего класса.

Он заявил, что пока республиканцы в Палате представителей потратили последние 22 дня, определяя, кто станет спикером, он работал над этими вопросами и предложил "исторический пакет" дополнительного финансирования, "который продвигает наши двухпартийные интересы национальной безопасности в Израиле и Украине, защищает нашу границу и инвестирует в американскую экономику".

Байден также заявил о необходимости "действовать быстро", чтобы избежать шатдауна.

Как сообщает Bloomberg, хотя ранее Джонсон скептически относился к оказанию военной помощи Украине, "он заявил, что открыт для переговоров о просьбе Байдена о дополнительном финансировании для помощи в контрнаступлении страны против России".

20 октября Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.

Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.

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