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Байден поздравил трамписта Джонсона: напомнил о необходимости выделить помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 23:52
Байден поздравил трамписта Джонсона: напомнил о необходимости выделить помощь Украине - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден поздравил республиканца из Луизианы Майка Джонсона с избранием на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Американский лидер призвал Джонсона поддержать в Конгрессе дополнительное финансирование, в том числе для Украины и Израиля. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

"Как я сказал, когда начался этот процесс, кто бы не стал спикером, я буду стараться добросовестно работать с ним от имени американского народа", – заявил Байден.

По словам президента США, американцы "ясно дали понять" – ожидают, что республиканцы в Палате представителей будут работать с ним и с демократами в Сенате – для защиты интересов национальной безопасности и развития экономики для среднего класса.

Он заявил, что пока республиканцы в Палате представителей потратили последние 22 дня, определяя, кто станет спикером, он работал над этими вопросами и предложил "исторический пакет" дополнительного финансирования, "который продвигает наши двухпартийные интересы национальной безопасности в Израиле и Украине, защищает нашу границу и инвестирует в американскую экономику".

Байден также заявил о необходимости "действовать быстро", чтобы избежать шатдауна.

Как сообщает Bloomberg, хотя ранее Джонсон скептически относился к оказанию военной помощи Украине, "он заявил, что открыт для переговоров о просьбе Байдена о дополнительном финансировании для помощи в контрнаступлении страны против России".

Читайте также: Байден: Украина и Израиль могут казаться далекими, но диктаторы должны заплатить

Оксана Житнюк
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