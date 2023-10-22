Байден: Украина и Израиль могут казаться далекими, но диктаторы должны заплатить

Президент США Джо Байден объяснил американским гражданам, почему необходимо поддерживать Украину и Израиль. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, войны в Украине и Израиле могут показаться очень далекими, а поэтому люди задаются вопросом, почему это важно для США.

Он отметил, что успех Киева и Иерусалима "жизненно важен для национальной безопасности" США.



"История научила нас, что когда террористы и диктаторы не платят за это, они вызывают больше смертей и разрушений", — заявил Байден.

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