Байден: Украина и Израиль могут казаться далекими, но диктаторы должны заплатить
22.10.2023, 06:56
Джо Байден (Фото: EPA/JONATHAN ERNST)
Президент США Джо Байден объяснил американским гражданам, почему необходимо поддерживать Украину и Израиль. Об этом он написал в X (Twitter).
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По его словам, войны в Украине и Израиле могут показаться очень далекими, а поэтому люди задаются вопросом, почему это важно для США.
Он отметил, что успех Киева и Иерусалима "жизненно важен для национальной безопасности" США.
"История научила нас, что когда террористы и диктаторы не платят за это, они вызывают больше смертей и разрушений", — заявил Байден.
20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепления безопасности границ США.
- 11 октября 2023 года США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.
- 30 сентября обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.
- Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
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