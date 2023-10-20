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Новости | Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине: запросил $60 млрд – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 06:26
Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине: запросил $60 млрд – Reuters - Фото
Джо Байден (Скриншот)

Президент США Джо Байден в специальном обращении к американскому народу попросил Конгресс приложить усилия, чтобы поставки оружия для Украины не прерывались, "чтобы она могла прекратить жестокость" российского вторжения, объяснив американцам, что это в интересах их будущего.

Байден подчеркнул, что сегодня, 20 октября, пришлет в Конгресс неотложный бюджетный запрос для финансирования потребностей американской национальной безопасности, "чтобы поддержать наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину".

По его словам, это – "умные инвестиции, которые принесут дивиденды для американской безопасности в течение нескольких поколений".

Байден заявил, что поддержка Украины жизненно важна для национальной безопасности США.

"Мы отправляем Украине технику, которая лежит у нас на складах. И когда мы используем деньги, предоставленные Конгрессом, мы за эти средства пополняем наши собственные запасы новым оборудованием, оружием, которое защищает Америку и изготовлено в Америке", – пояснил американский президент.

Если не остановить террористов, то угрозы США и миру продолжат расти, сказал Байден.

"Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится Украиной", – добавил он.

В частности Reuters пишет, что запрос Байдена на дополнительные расходы у Конгресса будет включать $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля.

  • 11 октября 2023 года США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.
  • 30 сентября обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.
  • Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

Читайте также: NYT: Израиль попросил у США $10 млрд. Их объединят в пакет с деньгами для Украины

Милана Головань
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