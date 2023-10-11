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Новости | США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 млн – полный список

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 19:36
США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 млн – полный список - Фото
HIMARS (Фото: Википедия)

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и другое. Полный список вооружения был опубликован на сайте Пентагона.

"Этот пакет на $200 млн содержит дополнительные средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять агрессивной войне России", – говорится в сообщении.
- авиационные ракеты для ПВО АИМ-9М;
- оборудование противодействия дронам (c-UAS);
- боеприпасы для HIMARS;
– артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые ракетные комплексы АТ-4;
- стрелковое оружие и более 16 млн патронов к нему;
- взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- запасные части, учебное снаряжение, техническое и другое полевое оборудование.
Скриншот с сайта Пентагона

Милана Головань
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