США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и другое. Полный список вооружения был опубликован на сайте Пентагона.

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"Этот пакет на $200 млн содержит дополнительные средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять агрессивной войне России", – говорится в сообщении.

- авиационные ракеты для ПВО АИМ-9М;

- оборудование противодействия дронам (c-UAS);

- боеприпасы для HIMARS;

– артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

- высокоточные авиационные боеприпасы;

- средства радиоэлектронной борьбы;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- противотанковые ракетные комплексы АТ-4;

- стрелковое оружие и более 16 млн патронов к нему;

- взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

- запасные части, учебное снаряжение, техническое и другое полевое оборудование.

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