Британия передаст Украине комплекс TERRAHAWK PALADIN: может работать как ПВО – фото

Великобритания предоставила Украине новый пакет военной помощи более чем на 100 млн фунтов, сообщили в Минобороны страны. Ведомство также сообщило, что Украина получит неназванное количество мобильных платформ MSI-DS TERRAHAWK PALADIN. Компания-производитель MSI Defence Systems Ltd говорит, что система подойдет для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, а также против наземных и морских целей.

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Компания пишет, что вооружение – это автономное решение, разработанное для повышенной мобильности и возможности развертывания в условиях ПВО ближнего радиуса действия.

"Модульное, с дистанционным управлением и возможностью повторного развертывания – для защиты от наземных, воздушных и морских угроз на близком расстоянии (проверены возможности системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и противодействия быстрым береговым судам)", – характеризует систему производитель.

Систему контейнеров с датчиками и эффекторами можно развернуть на земле со смещенным дистанционным управлением для обеспечения живучести оператора, пишет MSI.

Чтобы повторно развернуть систему, модуль можно быстро установить на военную машину поддержки или системы на базе прицепа, обладающие необходимым пространством и грузоподъемностью, отмечает компания.

"Интеграция наших проверенных в полевых условиях эффекторов, возможностей зондирования и обнаружения, включая установку оружия MSI-DS TERRAHAWK серии LW и MSI-DS SATOS, обеспечивает лучшую в своем классе точность, смертоносность и живучесть", – заявляет производитель.

MSI пишет, что это вооружение можно развернуть как единую систему для точечной обороны или как часть сети в рамках системы управления боем для обороны большей зоны.

Это позволяет TERRAHAWK PALADIN эффективно выполнять широкий спектр полевых задач, таких как защита ценных целей, критической инфраструктуры, уязвимых точек, а также усиление сил по защите побережья и границы, заявляет компания.

Издание Defense Express пишет, что на вооружении комплекса – артиллерийская установка калибра 30-мм Mk44 Busmaster II, которая может использовать боеприпасы с программируемым подрывом. В случае их использования дальность уничтожения воздушной цели составляет до 2 км от 600-800 метров, заявляют разработчики.

3 октября издание The Telegraph со ссылкой на источник в Вооруженных силах Британии заявил, что страна якобы не сможет больше поставлять определенное вооружение в качестве помощи Украине из-за того, что ее собственные запасы, которые она могла бы передать, уже "закончились".

4 октября в Минобороны страны сообщили, что истощение запасов союзников не должно мешать помощи Украине.

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