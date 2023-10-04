Минобороны Британии: Истощение запасов не должно мешать помощи ВСУ. Путин не остановится

Министр вооруженных сил Великобритании (замминистра обороны) Джеймс Хиппи заявил, что истощение запасов союзников не должно мешать помощи Украине. Об этом он сообщил на Варшавском форуме безопасности, цитирует его CNN.

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По его словам, модель "точно в срок определенно не работает, когда вам необходимо быть готовыми к завтрашнему бою", а помощь Украине должна продолжаться.

"Мы не можем остановиться только потому, что наши запасы кажутся истощенными. Мы должны поддерживать Украину в борьбе сегодня вечером, завтра, послезавтра и послезавтра", — сказал Хиппи.

Он отметил, что если союзники остановятся, это не значит, что диктатор Владимир Путин автоматически прекратит войну.

"Продолжать отдавать изо дня в день и восстанавливать наши собственные запасы", — резюмировал министр.

The Telegraph пишет, что в Британии якобы иссякли запасы определенного оружия для ВСУ.

Публикация The Daily Telegraph от анонимного источника распространяется на англоязычную западную аудиторию и была обнародована 2 октября 2023 года после голосования 30 сентября Конгресса США за временный бюджет, который не предусматривает финансирование помощи Украине до 17 ноября включительно. После этого в западных странах раздаются противоречивые мнения относительно дальнейшей военной помощи Киеву.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что поддержка Украины в США не ослабевает, а принятая Конгрессом резолюция является "инцидентом, а не чем-то систематическим".

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