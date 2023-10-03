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"Это конец для Украины?" Что говорят в Конгрессе США и ЕС после скандального голосования

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 11:28
Кевин Маккарти (Фото - EPA)

Из-за суматошного голосования на Капитолийском холме для предотвращения шатдауна в США, что привело к временному отказу от финансирования помощи Украине, "помощники в Конгрессе и наблюдатели были в противоречии по поводу последствий" этих событий, пишет The Financial Times. Газета добавляет, что "многие" считают, если бы голосование проводилось исключительно по Украине, а не было привязано к внутриполитическим дрязгам, то финансирование было бы одобрено обширным двухпартийным большинством.

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"Многие вопросы, прозвучавшие в субботу, были такими: "Ну что, значит ли это, что для Украины настал конец?" И я думаю, что это неправильный вывод", — сказал один анонимный высокопоставленный сотрудник Конгресса, знакомый с дискуссиями на выходных.

Другой топ-чиновник с Холма заявил, что 30 сентября американские законодатели "просто" занимались обеспечением финансирования правительства на следующие 1,5 месяца. При этом он отметил, что хотя поддержка Украины среди республиканцев, особенно в Сенате, "остается сильной", президенту США Джо Байдену "нужно лучше объяснять стратегию", лежащую в основе военной помощи Украине.

Некий экс-помощник руководства Республиканской партии в Палате представителей предупредил, что "это [события 30 сентября] выглядит не очень хорошо".

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"Возможно, в будущем будет возможность заключить какую-то сделку, но это будет довольно высокая цена, которую установят республиканцы в Палате представителей", — добавил он, имея в виду, что демократам, возможно, придется пойти на большие уступки.

Демократка Эбигейл Спанбергер из Палаты представителей предупредила, что видит "неуклонное снижение" поддержки Украины в этой палате Конгресса даже среди тех республиканцев, кто выступал в поддержку Киева: "Некоторые мои коллеги-республиканцы все больше не желают поддерживать американские ценности и дело демократии", сказала она, назвав 30 сентября "успехом российских пропагандистов".

При этом она "оптимистично настроена", что финансирование для Украины будет разблокировано: "Но с точки зрения того, как это произойдет, я не уверена. Существует много разных версий того, каким может быть окончательный путь".

Она также предостерегла, что даже если республиканец Кевин Маккарти и останется на посту спикера Палаты, это необязательно облегчит путь к увеличению финансирования для Украины, так как его работа и так "не была такой уж хорошей" для Киева.

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Рассматривая события последних дней, Politico пишет, что, "несмотря на попытки придать ситуации позитивный оттенок, открытая критика помощи со стороны высокопоставленных западных политиков – в сочетании с онлайн-нападками Маска на президента Зеленского – посылает Киеву пугающий сигнал, и заявления, что США и Европа будут с Киевом "во что бы то ни стало", начинают выглядеть пустословием".

Обеспокоена шатанием во внешней политике США и Европа, пишет издание. Хотя большинство стран ЕС согласны поддерживать Украину, помощь Киеву связана с более широким пересмотром долгосрочного бюджета ЕС, по которому все еще нет согласия. Поскольку все 27 стран ЕС должны поддержать это соглашение к концу года, и здесь предстоит непростая работа по сохранению поддержки Украины на 2024 года.

Один из дипломатов ЕС, говоря о переговорах по бюджету Союза, сказал, что по вопросу финансовой поддержки Украины "не ведется много политических дискуссий, это не самая сложная часть головоломки; но в целом головоломка настолько сложна, что никто не осмеливается ничего прогнозировать".

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Второй евродипломат заявил, что государства-члены ЕС "по-прежнему в целом поддерживают помощь Украине".

"Конечно, большой слон в комнате: "А что, если это предвестник того, что США просто бросят Украину?" Хотя это у всех в мыслях, я просто не думаю, что это произойдет сейчас или в ближайшее время", – добавил он.

Politico отмечает, что в условиях неопределенности, сможет ли Украина финансировать свой бюджет и продолжать боевые действия против российских оккупантов, "украинские чиновники изо всех сил стараются делать смелые лица и выглядеть благодарными".

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Євген Пилипенко
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