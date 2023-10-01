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Байден: Есть договоренность в Конгрессе о продолжении военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 20:29
Байден: Есть договоренность в Конгрессе о продолжении военной помощи Украине - Фото
Байден (Фото - ОП)

Президент США Джо Байден дал понять, что демократы и республиканцы в Конгрессе США заключили соглашение о продолжении поддержки Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает Reuters.  

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Байден намекнул, что парламентарии от Демократической и Республиканской партий заключили некое соглашение о поддержке Украины после того, как Конгресс США для предотвращения шатдауна исключил помощь Киеву из временного законопроекта о государственных расходах.

Байдена на пресс-конференции спросили, осталось ли у него доверие к спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти после того, как он снял все свои требования к резолюции, кроме исключения из нее упоминания о помощи Украине.

"Мы только что заключили соглашение по (помощи. – Ред) Украине, так что скоро узнаем", – ответил Байден.

Президент США не стал пояснять характер и содержание упомянутого соглашения.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.

  • Белый дом просил Конгресс выделить для Украины $24 млрд до конца 2023 года, но в последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
  • Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.
  • Минфин Украины надеется, что в 2024 году США выделят еще $12-14 млрд для бюджета.
Сергей Бережной
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