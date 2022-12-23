Конгресс США вслед за Сенатом проголосовал за бюджет 2023 года с помощью Украине

Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект бюджета федерального правительства на 2023 год, в котором предусмотрены $44,9 млрд на помощь Украине. Об этом сообщает TheHill.

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Законопроект, который накануне был одобрен Сенатом, был принят 225 голосами "за", 201 член Конгресса (в основном от Республиканской партии) проголосовал против, один воздержался.

Согласно процедуре, принятый обеими палатами Конгресса законопроект должен подписать президент Джо Байден.

Принятый бюджет финансирует федеральное правительство в объеме $1,7 трлн и включает финансирование военной и экономической помощи Украине в размере $44,9 млрд.

Проект предоставляет $19,8 млрд на вооружение и оснащение ВСУ и союзников по НАТО, а также $12,9 млрд на стабилизацию экономики Украины и восполнение дефицита ее бюджета.

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Сергій Бережний

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