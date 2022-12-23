UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Конгресс США вслед за Сенатом проголосовал за бюджет 2023 года с помощью Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 21:40
Конгресс США вслед за Сенатом проголосовал за бюджет 2023 года с помощью Украине - Фото
Конгресс США (фото - depositephotos.com)

Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект бюджета федерального правительства на 2023 год, в котором предусмотрены $44,9 млрд на помощь Украине. Об этом сообщает TheHill.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Законопроект, который накануне был одобрен Сенатом, был принят 225 голосами "за", 201 член Конгресса (в основном от Республиканской партии) проголосовал против, один воздержался.  

Согласно процедуре, принятый обеими палатами Конгресса законопроект должен подписать президент Джо Байден

Принятый бюджет финансирует федеральное правительство в объеме $1,7 трлн и включает финансирование военной и экономической помощи Украине в размере $44,9 млрд.

Проект предоставляет $19,8 млрд на вооружение и оснащение ВСУ и союзников по НАТО, а также $12,9 млрд на стабилизацию экономики Украины и восполнение дефицита ее бюджета.

Читайте также: "Самое главное победить россиян". Как в Конгрессе реагировали на выступление Зеленского

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бюджет США конгресс сша помощь Украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 