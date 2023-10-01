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Байден: Є домовленість у Конгресі про продовження військової допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 20:29
Байден: Є домовленість у Конгресі про продовження військової допомоги Україні - Фото
Байден (Фото - ОП)

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що демократи та республіканці у Конгресі США уклали угоду про продовження підтримки України. Про це він сказав на пресконференції у Вашингтоні.

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Байден натякнув, що парламентарі від Демократичної та Республіканської партій уклали якусь угоду про підтримку України після того, як Конгрес США для запобігання шатдауну виключив допомогу Києву з тимчасового законопроєкту про державні витрати.

Байдена на пресконференції запитали, чи залишилася в нього довіра до спікера Палати представників Кевіна Маккарті після того, як він зняв усі свої вимоги до резолюції, крім виключення із неї згадки про допомогу Україні.

"Ми щойно уклали угоду щодо (допомоги. – Ред.) України, тож скоро дізнаємося", – відповів Байден.

Президент США не став пояснювати характер і зміст згаданої угоди, але наголосив, що США "за жодних обставин не можуть дозволити, щоб американська підтримка України була перервана".

"Я очікую, що спікер (Кевін Маккарті. – Ред) збереже відданість народу України та забезпечить отримання підтримки, необхідної для допомоги Україні у цей критичний момент", – сказав Байден.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію про фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.

  • Білий дім просив Конгрес виділити для України $24 млрд до кінця 2023 року, але востаннє Конгрес схвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
  • Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор України у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав лише Євросоюз – $13 млрд.
  • Мінфін України сподівається, що у 2024 році США виділять ще $12-14 млрд для бюджету.
Сергій Бережний
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Джо БайденКонгрес СШАвійськова допомогашатдаун
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