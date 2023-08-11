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Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України, республіканці можуть заперечувати – Reuters

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 06:45
Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України, республіканці можуть заперечувати – Reuters - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати близько $40 млрд, у тому числі $24 млрд для України. Частина представників республіканської партії може бути проти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця в адміністрації президента США.

За словами співрозмовника Reuters, запит президента США великий, при цьому він охоплює лише перший квартал 2024 фінансового року, і Білий дім сподівається, що з Конгресом вдасться досягти угоди.

Як зазначається, це прохання Байдена до Конгресу може зіткнутися з протидією деяких вкрай правих республіканців, особливо тих, хто має тісні зв'язки з колишнім президентом Дональдом Трампом і хочуть скоротити допомогу, яку Вашингтон надсилає Києву після повномасштабного вторгнення російських військ у лютому 2022 року.

Трамп – лідер у гонці за кандидатуру кандидата у президенти від Республіканської партії у 2024 році, він різко критикував підтримку США України у війні. І 70 членів Палати представників підтримали невдалу липневу пропозицію скоротити фінансування України.

Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати у розмірі близько $40 млрд – з них $24 млрд для допомоги Україні та інших міжнародних потреб, $4 млрд на забезпечення безпеки кордонів та $12 млрд на допомогу під час стихійних лих.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що в сенаті, який очолюють демократи, існує сильна підтримка обох партій, спрямована на те, щоб надати більше для підтримки України.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл рішуче підтримав допомогу Україні, заявивши, що більша частина грошей витрачається у Сполучених Штатах і пославшись на важливість об'єднання демократичного світу проти агресії з боку Росії чи Китаю.

Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті дав зрозуміти у червні, що будь-який запит на додаткову допомогу Україні зіткнеться із труднощами у Конгресі.

Востаннє Палата представників та Сенат схвалили допомогу київському уряду у розмірі $48 млрд у грудні 2023 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.

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  • WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.
  • За даними CNN, США схвалили виправляння в Україну танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.
  • 7 серпня стало відомо, що адміністрація Байдена працює над запитом щодо додаткового фінансування України.

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Наталія Медведєва
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