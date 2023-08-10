Деталі запиту Білого дому до Конгресу про допомогу Україні – близько $24 млрд

Президент Джо Байден запросить у Конгресу понад $24 млрд для України та інших міжнародних потреб. Про це повідомляє CNN.

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За інформацією видання, запит на фінансування, який буде оприлюднено найближчим часом, передбачає виділення Україні понад $13 млрд у вигляді допомоги у сфері безпеки та $7,3 млрд у вигляді економічної та гуманітарної допомоги.

Також пропонується виділити фінансування $3,3 млрд на відновлення інфраструктури в країнах, які постраждали від російського вторгнення (це крок обґрунтований як спроба перебити "нав'язливе" китайське кредитування таких країн), і $4 млрд на посилення безпеки кордонів.

Як раніше повідомлялося, ще $12 млрд буде запрошено для передачі до фонду допомоги постраждалим від стихійного лиха. Видання зазначає, що це має зробити схвалення всього пакету більш прийнятним для республіканців, які займають крайні позиції.

"Оскільки наслідки російської війни відбиваються в усьому світі, Сполучені Штати віддані підтримці рішучої глобальної протидії незаконній війні Росії", – написала директор з бюджету Байдена Шаланда Янг у листі з викладом суті запиту спікера Палати представників Конгресу Кевіна Маккарті.

Ситуація в Конгресі нині менш сприятлива для прийняття рішень про підтримку України, оскільки республіканська більшість зазнає дедалі більшого тиску з тим, щоб вона більш підтримувала політичну лінію Дональда Трампа.

WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.

За даними CNN, США схвалили відправку в Україну танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.

7 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байден працює над запитом на додаткове фінансування України.

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