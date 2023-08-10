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Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 07:41
Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

У Державному департаменті США заявили, що гарантії безпеки України будуть укладені таким чином, аби пережити будь-якого президента. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

Йому поставили питання про висловлювання 45-го президента США Дональда Трампа, який регулярно критикує допомогу Україні та обіцяє "закінчити війну за 24 години", якщо повернеться до Білого дому, — він відповів, що Вашингтон говорить із союзниками про необхідність продовження підтримки Києва.

"Потрібно укласти довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд — як тут, у США, так і серед наших союзників та партнерів, які підписалися на такі самі довгострокові зобов'язання", — сказав Міллер.

За його словами, обговорення гарантій триває з Україною та Конгресом, щоб зрозуміти довгострокову структуру фінансування.

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Дмитро Гриниченко
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