Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США
У Державному департаменті США заявили, що гарантії безпеки України будуть укладені таким чином, аби пережити будь-якого президента. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
Йому поставили питання про висловлювання 45-го президента США Дональда Трампа, який регулярно критикує допомогу Україні та обіцяє "закінчити війну за 24 години", якщо повернеться до Білого дому, — він відповів, що Вашингтон говорить із союзниками про необхідність продовження підтримки Києва.
"Потрібно укласти довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд — як тут, у США, так і серед наших союзників та партнерів, які підписалися на такі самі довгострокові зобов'язання", — сказав Міллер.
За його словами, обговорення гарантій триває з Україною та Конгресом, щоб зрозуміти довгострокову структуру фінансування.
- 11-12 липня 2023 року проходив саміт НАТО у Вільнюсі. Альянс погодився прибрати план дій щодо членства для України, але не надав запрошення і не позначив жодних часових меж.
- НАТО опублікувала спільне комюніке з 90 пунктами, а країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.
- LIGA.net вела онлайн-хроніку із найважливішими подіями саміту.
- Секретар РНБО Данілов так висловився щодо підсумків саміту: "На мріях росіян про Російську імперію поставлено хрест".
- Після саміту WP написала, що Зеленський "розлютив" делегацію США на саміті. Ось як це прокоментував Держдеп.
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