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Трамп хочет прекратить помощь Украине. Госдеп: Гарантии переживут любого президента США

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 07:41
Трамп хочет прекратить помощь Украине. Госдеп: Гарантии переживут любого президента США - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США заявили, что гарантии безопасности Украины будут заключены таким образом, чтобы пережить любого президента. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Ему задали вопрос о высказываниях 45-го президента США Дональда Трампа, который регулярно критикует помощь Украине и обещает "закончить войну за 24 часа", если вернется в Белый дом, — он ответил, что Вашингтон говорит с союзниками о необходимости продолжения поддержки Киева.
"Нужно заключить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство — как здесь, в США, так и среди наших союзников и партнеров, которые подписались на такие же долгосрочные обязательства", — сказал Миллер.
По его словам, обсуждение гарантий идет с Украиной и Конгрессом, чтобы понять долгосрочную структуру финансирования. 

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Дмитрий Гриниченко
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