Трамп хочет прекратить помощь Украине. Госдеп: Гарантии переживут любого президента США
10.08.2023, 07:41
Дональд Трамп (Фото: EPA)
В Государственном департаменте США заявили, что гарантии безопасности Украины будут заключены таким образом, чтобы пережить любого президента. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.
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Ему задали вопрос о высказываниях 45-го президента США Дональда Трампа, который регулярно критикует помощь Украине и обещает "закончить войну за 24 часа", если вернется в Белый дом, — он ответил, что Вашингтон говорит с союзниками о необходимости продолжения поддержки Киева.
"Нужно заключить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство — как здесь, в США, так и среди наших союзников и партнеров, которые подписались на такие же долгосрочные обязательства", — сказал Миллер.
По его словам, обсуждение гарантий идет с Украиной и Конгрессом, чтобы понять долгосрочную структуру финансирования.
- 11-12 июля 2023 года проходил саммит НАТО в Вильнюсе. Альянс согласился убрать план действий по членству для Украины, но не дал приглашения и не обозначил никаких временных рамок.
- НАТО опубликовала совместное коммюнике из 90 пунктов, а страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до того, как Украина вступит в НАТО.
- LIGA.net вела онлайн-хронику с важнейшими событиями саммита.
- Секретарь СНБО Данилов так выразился об итогах саммита: "На мечтах россиян о Российской империи поставлен крест".
- После саммита WP написала, что Зеленский "разозлил" делегацию США на саммите. Вот как это прокомментировал Госдеп.
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