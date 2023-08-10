Трамп хочет прекратить помощь Украине. Госдеп: Гарантии переживут любого президента США

В Государственном департаменте США заявили, что гарантии безопасности Украины будут заключены таким образом, чтобы пережить любого президента. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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Ему задали вопрос о высказываниях 45-го президента США Дональда Трампа , который регулярно критикует помощь Украине и обещает "закончить войну за 24 часа", если вернется в Белый дом, — он ответил, что Вашингтон говорит с союзниками о необходимости продолжения поддержки Киева.

"Нужно заключить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство — как здесь, в США, так и среди наших союзников и партнеров, которые подписались на такие же долгосрочные обязательства", — сказал Миллер.

По его словам, обсуждение гарантий идет с Украиной и Конгрессом, чтобы понять долгосрочную структуру финансирования.

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