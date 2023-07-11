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НАТО официально согласился убрать ПДЧ для Украины, но еще не дал приглашение – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 18:18
НАТО официально согласился убрать ПДЧ для Украины, но еще не дал приглашение – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Скриншот видео)

Североатлантический альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе.

"Мы дадим Украине приглашение присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и условия будут соблюдены", – сказал Столтенберг.

Он заявил, что члены НАТО подтвердили, что Украина станет членом Альянса.

"И согласились убрать требование ПДЧ. Это изменит путь Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг сообщил, что утвержден запуск формата Совета Украина-НАТО. Инаугурационное заседание запланировано на завтра, 12 июля.

Он отметил, что завтра будет представлен пакет из многих элементов, приближающий Украину к членству в НАТО.

Генсек НАТО заявил, что для Украины будут реализованы многолетние программы помощи, которые помогут перейти от стандартов советской армии к западным.

  • Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.
  • Сегодня Зеленский заявил, что едет на саммит НАТО в Вильнюсе, и раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе. 

Читайте также: Исторический саммит НАТО. Все интересное и главное из Вильнюса – хроника первого дня

Наталья Медведева
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йенс столтенберг
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