НАТО офіційно погодилось прибрати ПДЧ для України, але ще не дало запрошення – Столтенберг

Північноатлантичний альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки що не дав запрошення для вступу. Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на саміті у Вільнюсі.

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"Ми дамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться та умови будуть дотримані", – сказав Столтенберг.

Він заявив, що члени НАТО підтвердили, що Україна стане членом Альянсу.

"І погодилися прибрати вимогу ПДЧ. Це змінить шлях України з двоетапного процесу на одноетапний", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг повідомив, що затверджено запуск формату Ради Україна-НАТО. Інавгураційне засідання заплановане на завтра, 12 липня.

Він зазначив, що завтра буде представлено пакет із багатьох елементів, що наближає Україну до членства в НАТО.

Генсек НАТО заявив, що для України буде реалізовано багаторічні програми допомоги, які допоможуть перейти від стандартів радянської армії до західних.

Україна неодноразово говорила, що хоче отримати на саміті НАТО у Вільнюсі політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

Сьогодні Зеленський заявив, що їде на саміт НАТО у Вільнюсі та розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі.

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