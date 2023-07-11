У Вільнюсі стартує історичний саміт НАТО, який триватиме 11 та 12 липня. У середу очікується прибуття президента Володимира Зеленського.

Україна хоче позбутися привида Бухарестського саміту 2008-го – отримати політичне запрошення до Альянсу та конкретику щодо процедури вступу. І Київ вже заручився письмовою підтримкою 23 з 31 членів НАТО.

Але у швидкого шляху України до Альянсу є скептики. Найбільший – це США, які двічі напередодні саміту підкреслили, що для серйозної розмови Україна має виконати необхідні реформи.

Тож, чи отримає Україна конкретику у Вільнюсі? Найголовніші та найцікавіші новини саміту НАТО – у хроніці LIGA.net.

Читайте також: Розбір | Ласкаво (не) просимо в НАТО. Що Україна отримає на саміті у Вільнюсі: сценарії