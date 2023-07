Урядове Ukraine 24 Media намагається динамічним роликом донести, чому взяти Україну - в інтересах НАТО.

Ukraine’s membership is an opportunity, not a problem for NATO. Today, Ukraine is proving its mettle on the battlefield. Tomorrow, it will strengthen collective security. As allies gather in Vilnius, @United24media explains why we need clarity on Ukraine's path to membership. pic.twitter.com/34uK2JZpha