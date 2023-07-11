У Вільнюсі стартує історичний саміт НАТО, який триватиме 11 та 12 липня. У середу очікується прибуття президента Володимира Зеленського.
Україна хоче позбутися привида Бухарестського саміту 2008-го – отримати політичне запрошення до Альянсу та конкретику щодо процедури вступу. І Київ вже заручився письмовою підтримкою 23 з 31 членів НАТО.
Але у швидкого шляху України до Альянсу є скептики. Найбільший – це США, які двічі напередодні саміту підкреслили, що для серйозної розмови Україна має виконати необхідні реформи.
Тож, чи отримає Україна конкретику у Вільнюсі? Найголовніші та найцікавіші новини саміту НАТО – у хроніці LIGA.net.
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Дуда в інтерв'ю Welt, BILD, Politico напередодні саміту:
- Не думає, що Україна отримає офіційне запрошення на саміті, хоча б і підтримав його;
- "Якби Україну прийняли до НАТО під час війни, це вимагало б виконання статті 5... І тоді була б війна (Росії з НАТО, - ред.)";
- "Коли війна закінчиться, я хочу, щоб Україна була прийнята якнайшвидше";
- Якщо після закінчення війни НАТО вирішить відправити війська до України для моніторингу за перемир'ям, то Польша погодиться направити своїх військових.
ФРАНЦІЯ ДАСТЬ УКРАЇНІ ДАЛЕКОБІЙНІ РАКЕТИ - МАКРОН
Ймовірно, йдеться про ракети Scalp. Французьку версію британської ракети Storm Shadow, яка має дальність 200+ км та застосовується з радянських літаків Су-27.
НІМЕЧЧИНА ДАСТЬ УКРАЇНІ НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ НА 700 МЛН ЄВРО (Sueddeutsche Zeitung):
- 2 пускові Patriot;
- 25 танків Leopard;
- 40 БМП Marder;
- 20 000 артилерійських боєприпасів;
- засоби для протидії безпілотникам та інше.
Пояснимо, що за "інаугураційна зустріч" буде завтра у Вільнюсі.
- Це вперше засідатиме Рада Україна-НАТО. Тому - інаугураційна.
- Рада - це новий формат взаємодії з Альянсом, який замінить Комісію Україна-НАТО.
- Головна відмінність - у Раді Україна матиме рівний голос щодо ключових питань на рівні з країнами-членами.
І "ядерні" тези Столтенберга:
- РФ має вивести війська із ЗАЕС;
- Москва має розуміти, що ядерну війну неможливо виграти. І вона не повинна ніколи вестися.
Текст комюніке саміту буде протягом найближчих годин.
Три тези Науседи на громадському форумі НАТО:
- безпека Альянсу неподільна;
- почесне місце України в НАТО;
- Альянс потребує глибшого партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.
Столтенберг каже, що розширення НАТО є сигналом для Путіна: "Він пішов на війну, бо хотів менше НАТО. Він отримає більше НАТО".
Урядове Ukraine 24 Media намагається динамічним роликом донести, чому взяти Україну - в інтересах НАТО.
Ukraine’s membership is an opportunity, not a problem for NATO. Today, Ukraine is proving its mettle on the battlefield. Tomorrow, it will strengthen collective security. As allies gather in Vilnius, @United24media explains why we need clarity on Ukraine's path to membership. pic.twitter.com/34uK2JZpha— Ukraine / Україна (@Ukraine) July 11, 2023
НАТО вважає головним завданням продовження військової підтримки України, щоб вона обстояла свою незалежність і потім могла вступити до Альянсу, сказав Столтенберг.
Науседа закликав розмістити бази НАТО біля Росії.
Заява Столтенберга на брифінгу:
- НАТО надішле сигнал, що буде з Україною стільки, скільки потрібно. Очікує більше військової підтримки;
- щодо членства буде чіткий позитивний сигнал;
- скасування ПДЧ дозволить шлях України скоротити з двох кроків до одного;
- завтра із Зеленським відбудеться інаугураційний саміт Ради Україна-НАТО (вона замінить формат Комісії);
- Столтенберг пропонує багаторічну програму, яка має забезпечити повну взаємодію між силами України та НАТО.
Як Науседа зустрічав Байдена у президентському палаці.
July 11, 2023
Туреччина отримає винищувачі F-16. Це - частина угоди щодо розблокування членства Швеції у НАТО, каже Столтенберг (NYT).
США підтримують заявку України щодо членства, каже Салліван, але не став оцінювати строки приєднання Києва до альянсу.
Також він впевнений, що Україна має позитивно сприйняти комюніке (WP).
Подоляк розповів Радіо Свобода, про що говоритимуть Байден і Зеленський:
– НАТО;
– пришвидшене постачання зброї;
– програш Росії - чому РФ має програти і як має виглядати після поразки.
Завтра Байден зустрінеться із Зеленським у Вільнюсі, повідомив Салліван.
Спершу Столтенберг зустрічається з партнерами поза НАТО. Прем'єром Нової Зеландії Крісом Хіпкінсом та президентом Південної Кореї Юк Сон Йолем.
Головний мем напередодні саміту - розташування пускових установок ЗРК Patriot впритул в аеропорту Вільнюса. Це підвищує ризик їхнього ураження у разі потенційної атаки.
Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав ситуацію "дивним паркетним парадом власного марнославства".
НАТО дасть Україні шлях із реформами, але не графік, заявив радник Байдена із нацбезпеки Джей Салліван (France 24).
Дуда перед початком саміту нагадав мету Польщі: "Ми хочемо, щоб Україна мала чітку перспективу вступу до НАТО".
Столтенберг назвав екстремально важливим контрнаступ ЗСУ.
Генсек не став прогнозувати розвиток війни, але обіцяє нарощувати підтримку та бути з Україною стільки, скільки потрібно.
Генсек Столтенберг відкриває саміт.
На пряме запитання про запрошення обіцяє, що у комюніке "буде позитивний і сильний меседж щодо України та шлях для її членства".
ЩО МАЄМО ПЕРЕД ПОЧАТКОМ САМІТУ:
- 23 країни підписали декларації, що Україна має стати членом НАТО;
- серед союзників є консенсус, що Україна вступатиме до НАТО без ПДЧ (потенційно це має полегшити шлях до Альянсу);
- США підкреслюють, що рішення щодо членства України буде, коли Київ виконає реформи;
- за даними Politico, група ключових країн НАТО негайно готує до саміту проєкт декларації про гарантії безпеки для України на період до її вступу в Альянс;
- Туреччина погодилася зняти блок на вступ Швеції до НАТО.