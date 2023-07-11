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Історичний саміт НАТО. Все цікаве та головне з Вільнюса – хроніка першого дня - Фото

Історичний саміт НАТО. Все цікаве та головне з Вільнюса – хроніка першого дняLive

Этот материал также доступен на русском
Історичний саміт НАТО. Все цікаве та головне з Вільнюса – хроніка першого дняLive
11.07.2023, 11:50
851
Фото: ЕРА

У Вільнюсі стартує історичний саміт НАТО, який триватиме 11 та 12 липня. У середу очікується прибуття президента Володимира Зеленського.

Україна хоче позбутися привида Бухарестського саміту 2008-го – отримати політичне запрошення до Альянсу та конкретику щодо процедури вступу. І Київ вже заручився письмовою підтримкою 23 з 31 членів НАТО.

Але у швидкого шляху України до Альянсу є скептики. Найбільший – це США, які двічі напередодні саміту підкреслили, що для серйозної розмови Україна має виконати необхідні реформи.

Тож, чи отримає Україна конкретику у Вільнюсі? Найголовніші та найцікавіші новини саміту НАТО – у хроніці LIGA.net.

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11.07.2023
12:33

Дуда в інтерв'ю Welt, BILD, Politico напередодні саміту:

- Не думає, що Україна отримає офіційне запрошення на саміті, хоча б і підтримав його;

- "Якби Україну прийняли до НАТО під час війни, це вимагало б виконання статті 5... І тоді була б війна (Росії з НАТО, - ред.)";

- "Коли війна закінчиться, я хочу, щоб Україна була прийнята якнайшвидше";

- Якщо після закінчення війни НАТО вирішить відправити війська до України для моніторингу за перемир'ям, то Польша погодиться направити своїх військових.

12:24

ФРАНЦІЯ ДАСТЬ УКРАЇНІ ДАЛЕКОБІЙНІ РАКЕТИ - МАКРОН

Ймовірно, йдеться про ракети Scalp. Французьку версію британської ракети Storm Shadow, яка має дальність 200+ км та застосовується з радянських літаків Су-27.

12:22

Масивний пакет допомоги Україні везе до Вільнюса оцей чоловік. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який разом із канцлером Шольцем сідає на літак до Вільнюса.

12:19

НІМЕЧЧИНА ДАСТЬ УКРАЇНІ НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ НА 700 МЛН ЄВРО (Sueddeutsche Zeitung):

- 2 пускові Patriot;

- 25 танків Leopard;

- 40 БМП Marder;

- 20 000 артилерійських боєприпасів;

- засоби для протидії безпілотникам та інше.

 

12:05

Пояснимо, що за "інаугураційна зустріч" буде завтра у Вільнюсі.

- Це вперше засідатиме Рада Україна-НАТО. Тому - інаугураційна.

- Рада - це новий формат взаємодії з Альянсом, який замінить Комісію Україна-НАТО.

- Головна відмінність - у Раді Україна матиме рівний голос щодо ключових питань на рівні з країнами-членами. 

12:03

І "ядерні" тези Столтенберга:

- РФ має вивести війська із ЗАЕС;

- Москва має розуміти, що ядерну війну неможливо виграти. І вона не повинна ніколи вестися.

11:55

Текст комюніке саміту буде протягом найближчих годин.

11:51

Три тези Науседи на громадському форумі НАТО:

- безпека Альянсу неподільна;

- почесне місце України в НАТО;

- Альянс потребує глибшого партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.

11:49

Столтенберг каже, що розширення НАТО є сигналом для Путіна: "Він пішов на війну, бо хотів менше НАТО. Він отримає більше НАТО".

11:45

Урядове Ukraine 24 Media намагається динамічним роликом донести, чому взяти Україну - в інтересах НАТО.

11:41

НАТО вважає головним завданням продовження військової підтримки України, щоб вона обстояла свою незалежність і потім могла вступити до Альянсу, сказав Столтенберг.

11:40

Науседа закликав розмістити бази НАТО біля Росії.

11:29

Відомий друг України, радник у Конгресі США Пол Массаро, опублікував гібрид українського тризубу та логотипу НАТО. 

11:16

Заява Столтенберга на брифінгу:

- НАТО надішле сигнал, що буде з Україною стільки, скільки потрібно. Очікує більше військової підтримки;

- щодо членства буде чіткий позитивний сигнал;

- скасування ПДЧ дозволить шлях України скоротити з двох кроків до одного;

- завтра із Зеленським відбудеться інаугураційний саміт Ради Україна-НАТО (вона замінить формат Комісії);

- Столтенберг пропонує багаторічну програму, яка має забезпечити повну взаємодію між силами України та НАТО.

11:14

Як Науседа зустрічав Байдена у президентському палаці.

11:03

Туреччина отримає винищувачі F-16. Це - частина угоди щодо розблокування членства Швеції у НАТО, каже Столтенберг (NYT). 

10:59

США підтримують заявку України щодо членства, каже Салліван, але не став оцінювати строки приєднання Києва до альянсу.

Також він впевнений, що Україна має позитивно сприйняти комюніке (WP).

10:47

Подоляк розповів Радіо Свобода, про що говоритимуть Байден і Зеленський:

НАТО;

пришвидшене постачання зброї;

програш Росії - чому РФ має програти і як має виглядати після поразки.


10:43

Завтра Байден зустрінеться із Зеленським у Вільнюсі, повідомив Салліван.

10:34

Як позаурядові литовці намагаються допомогти Україні?

Реклама інтернет-провайдера у Вільнюсі: "Користуйтеся нашим швидким інтернетом, щоб прискорити членство України в НАТО".



Надпис на автобусі: "Поки ви чекаєте на цей автобус, Україна чекає на членство в НАТО".

10:30

Спершу Столтенберг зустрічається з партнерами поза НАТО. Прем'єром Нової Зеландії Крісом Хіпкінсом та президентом Південної Кореї Юк Сон Йолем.

10:25

Головний мем напередодні саміту - розташування пускових установок ЗРК Patriot впритул в аеропорту Вільнюса. Це підвищує ризик їхнього ураження у разі потенційної атаки.

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав ситуацію "дивним паркетним парадом власного марнославства".
  

10:18

НАТО дасть Україні шлях із реформами, але не графік, заявив радник Байдена із нацбезпеки Джей Салліван (France 24).

10:18

Дуда перед початком саміту нагадав мету Польщі: "Ми хочемо, щоб Україна мала чітку перспективу вступу до НАТО".

10:17

Столтенберг назвав екстремально важливим контрнаступ ЗСУ. 

Генсек не став прогнозувати розвиток війни, але обіцяє нарощувати підтримку та бути з Україною стільки, скільки потрібно.

10:11

Генсек Столтенберг відкриває саміт.

На пряме запитання про запрошення обіцяє, що у комюніке "буде позитивний і сильний меседж щодо України та шлях для її членства".

10:03

ЩО МАЄМО ПЕРЕД ПОЧАТКОМ САМІТУ:

- 23 країни підписали декларації, що Україна має стати членом НАТО;

- серед союзників є консенсус, що Україна вступатиме до НАТО без ПДЧ (потенційно це має полегшити шлях до Альянсу);

- США підкреслюють, що рішення щодо членства України буде, коли Київ виконає реформи;

- за даними Politico, група ключових країн НАТО негайно готує до саміту проєкт декларації про гарантії безпеки для України на період до її вступу в Альянс;

- Туреччина погодилася зняти блок на вступ Швеції до НАТО.

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Теги: війна, НАТО, саміт, вільнюс, членство
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