Кулеба відповів Орбану: Якщо ви такі розумні, то переконайте Путіна вивести війська
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів угорському прем'єру Віктору Орбану на його слова щодо контрнаступу та миру у російсько-українській війні. Раніше Орбан заявив, що угорська влада "вважає за необхідне не допустити контрнаступу української армії". Натомість Кулеба порадив Орбану переконати російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з території України.
Кулеба зазначив, що Україна "більше ніж будь-хто у світі" хоче якнайшвидшого відновлення миру, проте державі потрібен справедливий мир, який передбачатиме відновлення територіальної цілісності України.
"Тому коли хтось починає казати: "Не треба контрнаступ, а давайте переговори" – так якщо ви такі розумні, то ви й переконайте Путіна вивести війська з України. І тоді не буде ніякого контрнаступу", – сказав очільник МЗС України.
Він зауважив, що не треба підходити до розв'язання проблем через призму того, що Україна має чимось поступитись: "Це збочена логіка, хвора логіка, яка повністю провалилася у період з 2014 по 2022 рік".
"Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти й переконайте Путіна вийти з України", – підсумував він.
- 2 червня 2023 року Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бойнею". Він заявив, що Угорщина має "зробити все", щоб досягти припинення вогню та мирних перемовин до початку українського контрнаступу.
- Радник глави ОП Подоляк відповів: "Це свідоме приниження Європи та потурання тероризму РФ".
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