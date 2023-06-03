Кулеба відповів Орбану: Якщо ви такі розумні, то переконайте Путіна вивести війська

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів угорському прем'єру Віктору Орбану на його слова щодо контрнаступу та миру у російсько-українській війні. Раніше Орбан заявив, що угорська влада "вважає за необхідне не допустити контрнаступу української армії". Натомість Кулеба порадив Орбану переконати російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з території України.

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Кулеба зазначив, що Україна "більше ніж будь-хто у світі" хоче якнайшвидшого відновлення миру, проте державі потрібен справедливий мир, який передбачатиме відновлення територіальної цілісності України.

"Тому коли хтось починає казати: "Не треба контрнаступ, а давайте переговори" – так якщо ви такі розумні, то ви й переконайте Путіна вивести війська з України. І тоді не буде ніякого контрнаступу", – сказав очільник МЗС України.

Він зауважив, що не треба підходити до розв'язання проблем через призму того, що Україна має чимось поступитись: "Це збочена логіка, хвора логіка, яка повністю провалилася у період з 2014 по 2022 рік".

"Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти й переконайте Путіна вийти з України", – підсумував він.

2 червня 2023 року Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бойнею". Він заявив, що Угорщина має "зробити все", щоб досягти припинення вогню та мирних перемовин до початку українського контрнаступу.

Радник глави ОП Подоляк відповів: "Це свідоме приниження Європи та потурання тероризму РФ".

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