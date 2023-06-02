Орбан не хоче контрнаступу ЗСУ. Подоляк відповів: Абсурд та свідоме приниження Європи

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про наступ Збройних Сил України. Про це він написав у Twitter.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини





"Це свідоме приниження Європи та потурання тероризму РФ. Це виправдання агресора та заохочення знищення України. Угорщині саме час усвідомити, що через контрнаступ Україна повертає свої території та своїх людей. Це справедливо і обов'язково", — заявив Подоляк.



Він зазначив, що Орбану варто зателефонувати до диктатора



"І тоді війну буде закінчено. Більше ніяких втрат і смертей. Тільки повноцінний вивід збройного контингенту та техніки окупанта є передумовою до закінчення війни. Чи чули подібні заклики Орбана до Росії?" — резюмував радник ОП.



Раніше Орбан назвав За його словами, публічна позиція Орбана є абсурдною, а сам він демонстративно ображає цінності Європейського Союзу та міжнародного права."Це свідоме приниження Європи та потурання тероризму РФ. Це виправдання агресора та заохочення знищення України. Угорщині саме час усвідомити, що через контрнаступ Україна повертає свої території та своїх людей. Це справедливо і обов'язково", — заявив Подоляк.Він зазначив, що Орбану варто зателефонувати до диктатора Володимира Путіна і попросити того вивести війська з України, якщо його дійсно хвилюють втрати."І тоді війну буде закінчено. Більше ніяких втрат і смертей. Тільки повноцінний вивід збройного контингенту та техніки окупанта є передумовою до закінчення війни. Чи чули подібні заклики Орбана до Росії?" — резюмував радник ОП.Раніше Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бійнею". Він прикрився тим, що "сторона, що наступає, зазнає більших втрат, ніж та, що обороняється", додавши, що "Київ може втратити більше військових, ніж Москва".

26 січня 2023 року глава угорського уряду порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею". МЗС викликало посла Угорщини "для відвертої розмови".

24 лютого угорський прем'єр застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву в питанні війни. На його думку, Росія не може виграти на полі бою в Україні, але це нібито може призвести до ядерної війни.

31 березня Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу нібито можуть відправити якісь "миротворчі сили" в Україну. Читайте також: Угорщина навряд чи здатна бути головою Ради ЄС – резолюція Європарламенту

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.