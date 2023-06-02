Орбан хоче, щоб контрнаступ України зірвався. У Кулеби готують відповідь

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіо Kossuth заявив, що влада країни "вважає за необхідне не допустити контрнаступу української армії".

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Він назвав проведення контрнаступу "кривавою бойнею".

Орбан прикрився тим, що "сторона, що наступає, зазнає більших втрат, ніж та, що обороняється", додавши, що "Київ може втратити більше військових, аніж Москва".

"Перш ніж українці почнуть контратаку, ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб досягти припинення вогню та початку мирних переговорів", – резюмував він.

LIGA.net звернулася за коментарем до спікера Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка. Він повідомив, що прокоментує "трохи пізніше".

Раніше, 23 травня, Орбан заявив, що Україна "не може виграти війну".

26 січня 2023 року глава угорського уряду порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею". МЗС викликало посла Угорщини "для відвертої розмови".

24 лютого угорський прем'єр застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву в питанні війни. На його думку, Росія не може виграти на полі бою в Україні, але це нібито може призвести до ядерної війни.

31 березня Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу нібито можуть відправити якісь "миротворчі сили" в Україну.

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