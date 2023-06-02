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Орбан хочет, чтобы контрнаступление Украины сорвалось. У Кулебы готовят ответ

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 10:33
Орбан хочет, чтобы контрнаступление Украины сорвалось. У Кулебы готовят ответ - Фото
Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что власти страны "считают необходимым не допустить контрнаступления украинской армии".

Он назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней".

Орбан прикрылся тем, что "наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся", добавив, что "Киев может потерять больше военных, чем Москва".

"Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров", – резюмировал он.

LIGA.net обратилась за комментарием к спикеру Министерства иностранных дел Олегу Николенко. Он сообщил, что прокомментирует "чуть позже".

Ранее, 23 мая, Орбан заявил, что Украина "не может выиграть войну".

  • 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.
  • 31 марта Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить некие "миротворческие силы" в Украину.

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Милана Головань
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