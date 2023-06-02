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Венгрия вряд ли способна быть председателем Совета ЕС – резолюция Европарламента

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 08:05
Венгрия вряд ли способна быть председателем Совета ЕС – резолюция Европарламента - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Европарламент принял резолюцию, в которой прямо подверг сомнению, что Венгрия при ее нынешнем политическом курсе способна выполнять функции председателя Совета ЕС.

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В резолюции Европарламент "выражает серьезную озабоченность" в связи с тем, что Венгрии предстоит стать председателем Совета ЕС во второй половине 2024 года.

Парламент подчеркивает важную роль председательства в Совете ЕС для развития законодательства, обеспечения преемственности повестки дня ЕС и представлении Совета в отношениях с другими институтами. Депутаты сомневаются, что Венгрия способна адекватно выполнять эти функции, учитывая пренебрежение ею законами и ценностями ЕС, а также принципом искреннего сотрудничества. 

Европарламент просит Совет ЕС "найти надлежащее решение" и напоминает, что парламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено.

За принятие резолюции проголосовали 442 депутата, 144 віступили против, 33 воздержались.

Председательство в Совете Европы ротируется между странами ЕС каждые полгода и дает занимающему этот пост государству возможность формировать повестку дня и приоритеты на соответсвующий период, председательствовать на заседаниях и координировать работу ЕС в области политики.

30 мая министр Германии по делам Европы Анна Люрманн заявила, что "есть сомнения относительно того, насколько успешно Венгрия сможет председательствовать в Совете ЕС", так как правительство Венгрии пренебрегает принципом верховенства права и занимает неопределенную позицию в отношении поддержки Украины в ее борьбе против российского вторжения.

  • 15 мая 2023 года Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины.
  • 17 мая глава МИД Венгрии заявил, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с венгерского OTP Bank.
  • 23 мая министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "разочарован" решением Венгрии блокировать увеличение специального фонда, из которого странам ЕС возмещается поставка военной помощи для Украины.
Сергей Бережной
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