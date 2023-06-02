Венгрия вряд ли способна быть председателем Совета ЕС – резолюция Европарламента

Европарламент принял резолюцию, в которой прямо подверг сомнению, что Венгрия при ее нынешнем политическом курсе способна выполнять функции председателя Совета ЕС.

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В резолюции Европарламент "выражает серьезную озабоченность" в связи с тем, что Венгрии предстоит стать председателем Совета ЕС во второй половине 2024 года.

Парламент подчеркивает важную роль председательства в Совете ЕС для развития законодательства, обеспечения преемственности повестки дня ЕС и представлении Совета в отношениях с другими институтами. Депутаты сомневаются, что Венгрия способна адекватно выполнять эти функции, учитывая пренебрежение ею законами и ценностями ЕС, а также принципом искреннего сотрудничества.

Европарламент просит Совет ЕС "найти надлежащее решение" и напоминает, что парламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено.

За принятие резолюции проголосовали 442 депутата, 144 віступили против, 33 воздержались.

Председательство в Совете Европы ротируется между странами ЕС каждые полгода и дает занимающему этот пост государству возможность формировать повестку дня и приоритеты на соответсвующий период, председательствовать на заседаниях и координировать работу ЕС в области политики.

30 мая министр Германии по делам Европы Анна Люрманн заявила, что "есть сомнения относительно того, насколько успешно Венгрия сможет председательствовать в Совете ЕС", так как правительство Венгрии пренебрегает принципом верховенства права и занимает неопределенную позицию в отношении поддержки Украины в ее борьбе против российского вторжения.

15 мая 2023 года Венгрия заблокировала транш на 500 млн евро на оружие для Украины.

17 мая глава МИД Венгрии заявил, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с венгерского OTP Bank.

23 мая министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "разочарован" решением Венгрии блокировать увеличение специального фонда, из которого странам ЕС возмещается поставка военной помощи для Украины.

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